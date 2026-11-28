जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। वसंत कुंज स्थित यमुना अपार्टमेंट में कुत्ते पर तेजाब डालकर जलाने का मामला सामने आया है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने कुत्ते को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की शिकायत पुलिस को दी है।

वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने 24 नवंबर को जांच के बाद बीएनएस की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(ए) व 11(1)(सी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कुत्ते के शरीर पर मिले जले हुए निशान पुलिस के मुताबिक यमुना अपार्टमेंट में रहने वाले एक अधिवक्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 नवंबर को उनके अपार्टमेंट परिसर में रहने वाला एक कुत्ता गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था।

उसके शरीर पर जले हुए जैसे निशान थे। अगले दिन निवासियों ने उसे मसूदपुर स्थित पशु चिकित्सक के पास पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर 14 नवंबर को उसे वसंत कुंज के अल्फा पेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।