DU में 30 साल का सूखा खत्म! नजफगढ़ में खुल रहा वीर सावरकर कॉलेज, AI-डेटा साइंस समेत मिलेंगे कई आधुनिक कोर्स

रितिका मिश्रा, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) अगले एकेडमिक सेशन से अपना नया वीर सावरकर कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। नजफगढ़ के रोशनपुरा गांव में बन रहा यह कॉलेज 30 साल में DU का पहला नया कॉलेज होगा। स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे मॉडर्न और नौकरी दिलाने वाले कोर्स पढ़ने का मौका मिलेगा। इससे पहले, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज 1995 में बना था।

कॉलेज में B.Sc. (ऑनर्स) डेटा साइंस और B.Sc. (ऑनर्स) AI-मशीन लर्निंग में 120-120 सीटें होंगी, जबकि B.B.A. (एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट) प्रोग्राम में 60 सीटें होंगी। अधिकारियों के मुताबिक, कॉलेज का लगभग 30 परसेंट कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है, और पूरा कैंपस जून 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

एक अधिकारी ने बताया कि कॉलेज के लिए लगभग 60 फैकल्टी मेंबर की भर्ती का प्रपोजल फाइनल अप्रूवल स्टेज में है। DU ने इस साल मार्च में घोषणा की थी कि कॉलेज में एडमिशन 2025-26 सेशन में शुरू होंगे, लेकिन शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से मंज़ूरी में देरी के कारण प्रोसेस में देरी हुई।

यूनिवर्सिटी अधिकारियों के अनुसार, कॉलेज ₹140 करोड़ की लागत से बन रहा है। चूंकि रोशनपुरा गांव ने ज़मीन दान की है, इसलिए हर कोर्स में दो सीटें गांव के स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व होंगी, जिनमें से एक महिला कैंडिडेट्स के लिए होगी।