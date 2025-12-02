दिल्ली विश्वविद्यालय में एपीआई नियमों के खिलाफ लगातार विरोध जारी, 8 दिसंबर को UGC पर धरना देंगे शिक्षक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक–शोधार्थी समन्वय समिति का शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआइ) नियमों के विरोध में चल रहा धरना सोमवार को 13वें दिन भी जारी रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के एसी सदस्य डा. टी.एन. ओझा और डा. रामकिशोर धरना स्थल पहुंचे। दोनों ने आश्वासन दिया कि वे वर्तमान स्क्रीनिंग नियमों को लेकर एसी मीटिंग में बात उठाएंगे, क्योंकि ये नियम यूजीसी मानकों के विरुद्ध हैं।

8 दिसंबर को शिक्षक देंगे धरना डूटा सचिव डा. विमलेन्दु तीर्थंकर ने कहा कि डूटा शिक्षकों और शोधार्थियों की मांग को पूरी तरह न्यायोचित मानता है। उन्होंने घोषणा की कि 8 दिसंबर को डूटा अध्यक्ष और शिक्षक यूजीसी पर एपीआइ हटाने की मांग को लेकर धरना देंगे। उनका कहना था कि चल रही भर्ती प्रक्रिया के बीच किसी नियम में बदलाव करना अनुचित है।