डीयू एसओएल ने एमबीए के छात्रों को दी बड़ी राहत, परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल आफ ओपन लर्निंग (डीयू एसओएल) ने एमबीए कार्यक्रम में दाखिल छात्रों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घोषणा की कि अब एमबीए के छात्र 15 दिसंबर 2025 तक अपना परीक्षा फार्म आनलाइन भर सकते हैं।

यह विस्तार केवल एमबीए कार्यक्रम के छात्रों के लिए लागू होगा। अन्य किसी पीजी कोर्स की परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लगातार मिल रही थी परेशानियों की सूचना पिछले कुछ दिनों से छात्रों की ओर से परीक्षा शुल्क भुगतान में तकनीकी दिक्कतों, सर्वर समस्या, नेटवर्क बाधा और दस्तावेज अपलोड में परेशानी की सूचनाएं लगातार मिल रही थीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए डीयू एसओएल प्रशासन ने छात्रों की सुविधा और हित को प्राथमिकता देते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया।

अधिकारियों ने कहा कि यह कदम उन विद्यार्थियों के लिए विशेष राहत है, जो निर्धारित तिथि में तकनीकी कारणों से आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। प्रशासन ने चेताया विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे डीयू एसओएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना परीक्षा फार्म सावधानीपूर्वक भरें। प्रशासन ने दोहराया कि फार्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अधूरी जानकारी छात्रों की परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आवेदन भरते समय सभी विवरणों को ध्यान से जांचना अनिवार्य है।