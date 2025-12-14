डीयू में अव्यवस्था की भेंट चढ़ीं सेमेस्टर परीक्षाएं, समय पर प्रश्नपत्र नहीं पहुंचने पर ABVP ने किया विरोध प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में शनिवार को आयोजित सुबह सत्र की सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रशासनिक और संचालन अव्यवस्थाओं के कारण बुरी तरह प्रभावित रहीं। प्रश्नपत्र समय पर परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचने से कई कालेजों में परीक्षाएं शुरू ही नहीं हो सकीं।

इससे हजारों छात्र असमंजस और मानसिक तनाव में नजर आए। इस गंभीर चूक के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष जताया। समय पर नहीं पहुंच सके प्रश्नपत्र डीयू के परीक्षा विंग (नार्थ कैंपस) की और से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, शनिवार सुबह सत्र में कुछ विषयों के प्रश्नपत्र समय पर परीक्षा केंद्रों में नहीं पहुंच सके। ऐसे में वहां परीक्षा नहीं हो सकी। विश्वविद्यालय ने माना है कि यह समस्या तकनीकी और लाजिस्टिक खामियों के कारण उत्पन्न हुई।

डीयू द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बाद में इन समस्याओं को दूर कर प्रश्नपत्र भेज दिए गए, लेकिन तब तक कई परीक्षाएं प्रभावित हो चुकी थीं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि आनर्स पाठ्यक्रमों के वे छात्र जिनकी परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं और जिन्हें चार स्लाट में तीन मुख्य विषयों की परीक्षा देनी होती है, वे आगामी तीन स्लाट में परीक्षा दे सकेंगे।