किताबों से लेकर फीस तक मिलेगी मदद... DU ने बढ़ाई स्कॉलरशिप की डेडलाइन, जल्द करें अप्लाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए अलग-अलग स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एप्लीकेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है। एलिजिबल स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल के ज़रिए 22 दिसंबर, 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले, डेडलाइन 30 नवंबर, 2025 थी।

यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स को अप्लाई करने से पहले संबंधित स्कीम के नियमों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन प्रोसेस को ध्यान से देखने की सलाह दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कई बुक ग्रांट और मेरिट-बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम चलाती है। इनमें डॉ. वी.के. आर.वी. राव एंडोमेंट बुक ग्रांट, श्री प्रेम प्रकाश अवॉर्ड, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एम्प्लॉइज यूनियन बुक ग्रांट, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन बुक ग्रांट, और पंडित मनमोहन नाथ धर बुक ग्रांट शामिल हैं।