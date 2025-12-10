Language
    किताबों से लेकर फीस तक मिलेगी मदद... DU ने बढ़ाई स्कॉलरशिप की डेडलाइन, जल्द करें अप्लाई

    By Ritika Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:25 PM (IST)

    दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एप्लीकेशन की डेडलाइन 22 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। पहले यह 30 नवंबर, 2025 थी। ...और पढ़ें

    दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एप्लीकेशन की डेडलाइन 22 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए अलग-अलग स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एप्लीकेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है। एलिजिबल स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल के ज़रिए 22 दिसंबर, 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले, डेडलाइन 30 नवंबर, 2025 थी।

    यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स को अप्लाई करने से पहले संबंधित स्कीम के नियमों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन प्रोसेस को ध्यान से देखने की सलाह दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कई बुक ग्रांट और मेरिट-बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम चलाती है। इनमें डॉ. वी.के. आर.वी. राव एंडोमेंट बुक ग्रांट, श्री प्रेम प्रकाश अवॉर्ड, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एम्प्लॉइज यूनियन बुक ग्रांट, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन बुक ग्रांट, और पंडित मनमोहन नाथ धर बुक ग्रांट शामिल हैं।

    इसके अलावा, सरदार करतार सिंह ग्रोवर मेमोरियल बुक ग्रांट, गंगा संत बुक ग्रांट, सतीश बत्रा मेमोरियल बुक ग्रांट, और डॉ. एस.एल. होरा एंड मिसेज वी. होरा एंडोमेंट बुक ग्रांट, मेमोरियल स्कॉलरशिप के लिए भी एप्लीकेशन मंगाए गए हैं। देखने में दिक्कत वाले स्टूडेंट्स के लिए खास मदद की स्कीम भी हैं, जिनमें श्री मोती लाल कौल आइमा मेमोरियल बुक ग्रांट, श्री राम लुभाया बुक ग्रांट, और विजेंद्र-शर्मिला चोपड़ा बुक ग्रांट शामिल हैं। इसके अलावा, पंडित उधो राम रामपाल चैरिटेबल ट्रस्ट स्कॉलरशिप और बालक राम स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल मदद दी जाएगी।