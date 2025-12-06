दिल्ली यूनिवर्सिटी: गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, विरोध जारी

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने नॉन-टीचिंग स्टाफ में गड़बड़ियों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को ज़रूरी कर दिया है। सभी नॉन-टीचिंग स्टाफ को अब अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक सिस्टम से लिंक करना ज़रूरी होगा। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के सूत्रों का कहना है कि कई कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे थे, बस अपनी अटेंडेंस लगाकर कैंपस से निकल जाते थे। ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करने और काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जहां एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इस फैसले को सुधार का कदम माना जा रहा है, वहीं नॉन-टीचिंग स्टाफ में भी गुस्सा बढ़ने लगा है। कर्मचारियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के सभी नियम टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ दोनों पर एक जैसे लागू होने चाहिए, क्योंकि एक पर सख्ती और दूसरे पर ढील देने से भेदभाव पैदा होता है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेज एम्प्लॉइज यूनियन के प्रेसिडेंट देवेंद्र शर्मा ने सिर्फ नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने पर एतराज़ जताया है। उन्होंने इस बारे में वाइस-चांसलर प्रो. योगेश सिंह को एक लेटर लिखा है। लेटर में यूनियन ने मांग की है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारियों पर एक जैसा लागू किया जाए, चाहे वे टीचिंग हों या नॉन-टीचिंग।

उन्होंने यह भी कहा कि जब तक एक जैसा और बराबर सिस्टम पक्का नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाना चाहिए। यूनियन का दावा है कि नॉन-टीचिंग स्टाफ पहले से ही बायोमेट्रिक्स से अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, इसलिए सिर्फ उन पर और सख्ती करना सही नहीं है।