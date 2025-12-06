Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली यूनिवर्सिटी: गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, विरोध जारी

    By Lokesh Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    दिल्ली विश्वविद्यालय ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। प्रशासन का कहना है कि इससे ड्यूटी में पारदर् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली विश्वविद्यालय ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। फाइल फोटो

    लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने नॉन-टीचिंग स्टाफ में गड़बड़ियों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को ज़रूरी कर दिया है। सभी नॉन-टीचिंग स्टाफ को अब अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक सिस्टम से लिंक करना ज़रूरी होगा। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के सूत्रों का कहना है कि कई कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे थे, बस अपनी अटेंडेंस लगाकर कैंपस से निकल जाते थे। ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करने और काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहां एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इस फैसले को सुधार का कदम माना जा रहा है, वहीं नॉन-टीचिंग स्टाफ में भी गुस्सा बढ़ने लगा है। कर्मचारियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के सभी नियम टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ दोनों पर एक जैसे लागू होने चाहिए, क्योंकि एक पर सख्ती और दूसरे पर ढील देने से भेदभाव पैदा होता है।

    दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेज एम्प्लॉइज यूनियन के प्रेसिडेंट देवेंद्र शर्मा ने सिर्फ नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने पर एतराज़ जताया है। उन्होंने इस बारे में वाइस-चांसलर प्रो. योगेश सिंह को एक लेटर लिखा है। लेटर में यूनियन ने मांग की है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारियों पर एक जैसा लागू किया जाए, चाहे वे टीचिंग हों या नॉन-टीचिंग।

    उन्होंने यह भी कहा कि जब तक एक जैसा और बराबर सिस्टम पक्का नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाना चाहिए। यूनियन का दावा है कि नॉन-टीचिंग स्टाफ पहले से ही बायोमेट्रिक्स से अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, इसलिए सिर्फ उन पर और सख्ती करना सही नहीं है।

    दिल्ली यूनिवर्सिटी में पांच हजार से ज़्यादा परमानेंट कर्मचारी और तीन हजार से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं। नए निर्देश जारी होने के बाद, ज़्यादातर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और एक जैसे नियमों पर ज़ोर दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई नया बयान जारी नहीं किया है, लेकिन यह मुद्दा तेज़ी से तूल पकड़ रहा है।