डीयू में छात्रों के लिए निश्शुल्क मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा शुरू, बिना अनुमति ले सकेंगे मदद

    By Ritika Mishra Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:33 AM (IST)

    दिल्ली विश्वविद्यालय। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक अहम पहल की है। विश्वविद्यालय के डीन छात्र कल्याण (डीएसडब्ल्यू) कार्यालय में अब मनोवैज्ञानिक की नियमित परामर्श सेवा शुरू कर दी गई है।

    यह सुविधा पूरी तरह निश्शुल्क होगी और किसी भी विद्यार्थी को परामर्श के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। छात्र सीधे निर्धारित समय पर आकर मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, यह कदम छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत समस्याओं और भावनात्मक तनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

    छात्रों की मानसिक स्थिती पर पड़ रहा असर

    हाल के वर्षों में पढ़ाई से जुड़ा तनाव, करियर की चिंता, पारिवारिक दबाव और व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ी चुनौतियां छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में यह परामर्श सेवा छात्रों को सुरक्षित, गोपनीय और पेशेवर वातावरण में अपनी समस्याएं साझा करने और समाधान पाने का अवसर देगी।

    डीएसडब्ल्यू कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, मनोवैज्ञानिक की परामर्श सेवा सप्ताह में चार दिन उपलब्ध रहेगी। सोमवार और बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक छात्र परामर्श ले सकेंगे। परामर्श कक्ष उत्तर परिसर स्थित कांफ्रेंस सेंटर की पहली मंजिल पर कक्ष संख्या 15 में स्थापित किया गया है।

    भावनात्मक रूप से मजबूत करना लक्ष्य

    विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य छात्रों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने में मदद करना व पढ़ाई और निजी जीवन के बीच संतुलन स्थापित करना है। परामर्श के दौरान छात्रों की पहचान और बातचीत को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा, जिससे वे बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकें।

    डीन छात्र कल्याण कार्यालय ने विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-27666806 जारी किया गया है।