DU के कमला नेहरू कॉलेज की परीक्षा में अव्यवस्था, 15 मिनट देर से शुरू हुआ पेपर; छात्राएं हुईं परेशान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कालेज में आयोजित परीक्षा के दौरान गंभीर प्रशासनिक अव्यवस्था सामने आई, जिससे छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षा जैसे संवेदनशील और दबावपूर्ण माहौल में कालेज प्रशासन की लापरवाही ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सीधे प्रभावित किया।

छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा के दिन सीट आवंटन को लेकर भारी भ्रम की स्थिति रही। उन्हें बार-बार एक कक्ष से दूसरे कक्ष में भेजा गया, जिससे अव्यवस्था फैल गई। इस कारण परीक्षा लगभग 15 मिनट देरी से शुरू हुई, लेकिन इसके बावजूद छात्राओं को अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। परीक्षा कक्ष के भीतर भी हालात संतोषजनक नहीं रहे।

छात्राओं ने आरोप लगाया कि निरीक्षक लगातार आपस में बातचीत करते रहे और कई बार ऊंची आवाज में बोलते नजर आए। इससे परीक्षा का वातावरण पूरी तरह अशांत रहा। आपत्ति पर मिला असंवेदनशील जवाब जब कुछ छात्राओं ने इस अव्यवस्था पर आपत्ति जताई तो उन्हें गंभीरता से सुनने के बजाय व्यंग्यात्मक और असंवेदनशील जवाब दिए गए। यहां तक कहा गया कि वे अपनी शिकायत प्रिंसिपल से जाकर करें, वह भी परीक्षा के दौरान।