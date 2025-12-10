Bomb या किसी आपात स्थिति में तुरंत अलर्ट हो जाएगा DU, तैयार की जा रही SOP; सभी कॉलेजों पर होगी लागू
रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) अपने सभी काॅलेजों में सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। हाल के महीनों में कई संस्थानों में फर्जी धमकियों और बम की सूचना फैलने के बाद विश्वविद्यालय ने यह कदम उठाया है। डीयू नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और व्यवस्थित कार्रवाई की जा सके।
डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कहा कि अभी नई एसओपी पर काम चल रहा है जल्द ही इसे विश्वविद्यालय और सभी काॅलेजों में लागू किया जाएगा। वहीं, डीयू के प्राॅक्टर प्रो. मनोज सिंह ने बताया कि नई एसओपी में प्रत्येक काॅलेज के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक दिशा-निर्देश होंगे।
इनका उद्देश्य न केवल छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि पैनिक की स्थिति पैदा होने से रोकना भी है। उन्होंने कहा कि एसओपी को अलग-अलग चरणों में बांटा जाएगा, जिसका सभी को पालन करना होगा।
एसओपी की मुख्य विशेषताएं
- तत्काल निकासी: खतरे की सूचना मिलते ही कालेज परिसर को तुरंत खाली कराया जाएगा। हर काॅलेज में सुरक्षित निकासी मार्ग , एकत्रित होने और सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी पहले से तय होगी।
- सुरक्षा बल और पुलिस को सूचित करना: पुलिस और बम निरोधक दस्ते को तुरंत जानकारी दी जाएगी। डाॅग स्क्वाॅड आने तक परिसर को सील किया जाएगा और सुरक्षा घेरा मजबूत किया जाएगा।
- छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा: छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर उनकी उपस्थिति की पुष्टि की जाएगी। अभिभावकों को केवल नियंत्रित सूचना तंत्र के जरिए जानकारी दी जाएगी, ताकि अफवाह फैलने से रोकी जा सके।
- इंटरनेट मीडिया पर नियंत्रण: केवल अधिकृत व्यक्ति ही मीडिया और छात्रों से संवाद करेंगे। गलत सूचना फैलाने की स्थिति में कार्रवाई के प्रविधान एसओपी में शामिल होंगे।
- प्रशिक्षण और अभ्यास: काॅलेजों में शिक्षकों, स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें माॅक ड्रिल, निकासी अभ्यास और प्राथमिक सुरक्षा प्रशिक्षण शामिल होंगे।
किसी भी आपात स्थिति में लागू होगी एसओपी
नई एसओपी सिर्फ बम या धमकी की सूचना पर ही नहीं, बल्कि किसी भी संदिग्ध वस्तु, आतंकी धमकी या बड़े पैमाने पर होने वाली आपात स्थिति में लागू होगी। प्रो. मनोज सिंह ने कहा कि इस योजना से डीयू के सभी काॅलेजों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसी भी आपात स्थिति में छात्रों और स्टाफ को तत्काल सुरक्षित किया जा सकेगा।
