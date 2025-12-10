Bomb या किसी आपात स्थिति में तुरंत अलर्ट हो जाएगा DU, तैयार की जा रही SOP; सभी कॉलेजों पर होगी लागू

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) अपने सभी काॅलेजों में सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। हाल के महीनों में कई संस्थानों में फर्जी धमकियों और बम की सूचना फैलने के बाद विश्वविद्यालय ने यह कदम उठाया है। डीयू नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और व्यवस्थित कार्रवाई की जा सके।

डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कहा कि अभी नई एसओपी पर काम चल रहा है जल्द ही इसे विश्वविद्यालय और सभी काॅलेजों में लागू किया जाएगा। वहीं, डीयू के प्राॅक्टर प्रो. मनोज सिंह ने बताया कि नई एसओपी में प्रत्येक काॅलेज के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक दिशा-निर्देश होंगे।