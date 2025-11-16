DU के प्रोफेसर से हाथापाई मामले में DUSU की ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा को निलंबित की सिफारिश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव अंबेडकर कालेज में डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका झा द्वारा फैकल्टी मेंबर से दुर्व्यवहार करने के मामले में जांच समिति ने तीन माह के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। इसके बाद विश्विद्यालय प्रशासन इस सप्ताह समिति की सिफारिश को स्वीकार कर आदेश जारी कर सकता है।

दरअसल, पूर्वी दिल्ली के डा. भीमराव आंबेड़क कालेज में 17 अक्टूबर को मामला जब गर्माया था कि डूसू अध्यक्ष के साथ डूसू की संयुक्त सचिव ने कालेज के प्राचार्य के कमरे में प्रोफेसर सुजीत झा के थप्पड़ जड़ दिया था। यह जब हुआ था तब कॉलेज के प्रचार्या के साथ ही स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौजूद थे।