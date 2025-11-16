DU के प्रोफेसर से हाथापाई मामले में DUSU की ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा को निलंबित की सिफारिश
दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज में डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका झा द्वारा एक प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार के मामले में जांच समिति ने उन्हें तीन महीने के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। यह घटना 17 अक्टूबर को कॉलेज के प्राचार्य के कमरे में हुई थी, जिसके बाद डीयू ने जांच समिति का गठन किया था। दीपिका झा के इस व्यवहार की व्यापक निंदा हो रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव अंबेडकर कालेज में डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका झा द्वारा फैकल्टी मेंबर से दुर्व्यवहार करने के मामले में जांच समिति ने तीन माह के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। इसके बाद विश्विद्यालय प्रशासन इस सप्ताह समिति की सिफारिश को स्वीकार कर आदेश जारी कर सकता है।
दरअसल, पूर्वी दिल्ली के डा. भीमराव आंबेड़क कालेज में 17 अक्टूबर को मामला जब गर्माया था कि डूसू अध्यक्ष के साथ डूसू की संयुक्त सचिव ने कालेज के प्राचार्य के कमरे में प्रोफेसर सुजीत झा के थप्पड़ जड़ दिया था। यह जब हुआ था तब कॉलेज के प्रचार्या के साथ ही स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौजूद थे।
इसके बाद डीयू ने जांच समिति बनाई थी। अब जांच समिति ने झा को तीन माह के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। दीपिका झा के इस आचरण की डीयू से लेकर दूसरे विश्वविद्यालयों में भी निंदा हो रही थी।
