डीयू के कॉलेजों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे, निगरानी के सख्त आदेश जारी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के काॅलेज परिसरों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी निगरानी रखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। आवारा कुत्तों के बढ़ते काटने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में यूजीसी ने संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। परिसर को आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्त बनाना ही इसका मकसद है।

आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश न करें या वहां न रहें जारी आदेशानुसार काॅलेज में कुत्तों पर निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जोकि परिसर के रखरखाव और स्वच्छता के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश न करें या वहां न रहें। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों और कर्मचारियों के लिए जानवरों के आसपास कैसा व्यवहार करें इसके लिए जागरूकता सत्र आयोजित करने को भी लिखा गया है। संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छात्र और कर्मचारी आवारा कुत्तों से सुरक्षित रहें इसके लिए काॅलेज हर संभव उपाय लागू करे।