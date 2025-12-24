डीयू के कॉलेजों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे, निगरानी के सख्त आदेश जारी
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के काॅलेज परिसरों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी निगरानी रखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। आवारा कुत्तों के बढ़ते काटने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में यूजीसी ने संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। परिसर को आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्त बनाना ही इसका मकसद है।
आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश न करें या वहां न रहें
जारी आदेशानुसार काॅलेज में कुत्तों पर निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जोकि परिसर के रखरखाव और स्वच्छता के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश न करें या वहां न रहें। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों और कर्मचारियों के लिए जानवरों के आसपास कैसा व्यवहार करें इसके लिए जागरूकता सत्र आयोजित करने को भी लिखा गया है। संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छात्र और कर्मचारी आवारा कुत्तों से सुरक्षित रहें इसके लिए काॅलेज हर संभव उपाय लागू करे।
स्टेडिम और खेल परिसर में बनाए जाएं सुरक्षित
संस्थानों को यह भी कहा गया है कि स्टेडियम और खेल परिसर में भी काॅलेज प्रबंधन को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए सुरक्षा या ग्राउंड-कीपिंग स्टाफ की तैनाती हो, जोकि आवारा कुत्तों के आने या रहने पर नजर रखेंगे। किसी भी खेलकूद कार्यक्रम या समारोह के दौरान छात्र सुरक्षित रहें इसके लिए पूरा ध्यान दिया जाए। इसके अलावा कुत्तों के काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार कैसे लें, क्या सावधानियां बरतें और सतर्क कैसे रहें इस बारे में सभी को हर संभव तरीके से जानकारी दी जाए। काॅलेज में आपात स्थिति के लिए तत्काल रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल जारी किए जाएं।
'नगर निगम के साथ मिलकर काम करेंगे'
"काॅलेज में पहले ही आवारा कुत्तों से बचाव को लेकर जागरूकता के लिए काम किया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया की मदद से और कक्षाओं में छात्रों को कुत्तों से बचाव और सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। जल्द ही एक आदेशानुसार नोडल अधिकारी तैनात करेंगे। परिसर और आस-पास छात्रों की सुरक्षा को ये अधिकारी अहम भूमिका निभाएंगे और नगर निगम के साथ मिलकर काम करेंगे।"
-प्रो. अरुण कुमार अत्री, प्राचार्य, शहीद भगत सिंह काॅलेज
