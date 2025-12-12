DU के कन्वेंशन हॉल का नाम अब ‘वंदे मातरम हॉल’, EC ने दी एकमत मंजूरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की एग्जीक्यूटिव काउंसिल (EC) की 1280वीं मीटिंग में शुक्रवार को यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट, एकेडमिक विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वाइस चांसलर प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में आर्ट्स फैकल्टी में रेनोवेट किए गए कन्वेंशन हॉल का नाम बदलकर वंदे मातरम हॉल करने के प्रस्ताव को एकमत से मंजूरी दी गई।

आर्ट्स फैकल्टी में ओडिया स्टडीज के लिए एक सेंटर बनाने को भी ऑफिशियली मंजूरी दी गई। वाइस चांसलर ने घोषणा की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का 102वां कॉन्वोकेशन 28 फरवरी, 2026 को होगा, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट सी.पी. राधाकृष्णन चीफ गेस्ट होंगे। इससे पहले, वाइस प्रेसिडेंट 30 जनवरी को नशा मुक्ति प्रोग्राम में भी शामिल होंगे।

मीटिंग में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट को ₹1,664.74 करोड़ से घटाकर ₹1,312.33 करोड़ कर दिया गया। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ₹1,651.42 करोड़ के बजट एस्टीमेट को मंज़ूरी दी गई। ₹2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स फाइनल स्टेज में -

यूनिवर्सिटी के चीफ इंजीनियर अशोक सैनी ने यूनिवर्सिटी में चल रहे कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। वाइस-चांसलर ने कहा कि लगभग ₹2,000 करोड़ के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स अपने फाइनल स्टेज में हैं और जल्द ही पूरे हो जाएंगे।

आर्ट्स फैकल्टी में ओडिया स्टडीज के लिए सेंटर बनाया जाएगा EC ने आर्ट्स फैकल्टी में ओडिया स्टडीज के लिए सेंटर की सिफारिशों को भी मंज़ूरी दी। वाइस-चांसलर ने कहा कि यह सेंटर ओडिया भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं पर एकेडमिक बातचीत का दायरा बढ़ाएगा। सेमेस्टर सिस्टम में दो साल का MA इन ओडिया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। PhD, पोस्ट-डॉक्टरल रिसर्च, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और जनरल इलेक्टिव कोर्स भी ऑफर किए जाएंगे ताकि यह पक्का हो सके कि ओडिया ज्ञान परंपरा नई पीढ़ी तक बड़े पैमाने पर पहुंचे।

DU लिटरेचर फेस्टिवल 12-14 फरवरी को होगा वाइस-चांसलर ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 12-14 फरवरी, 2026 तक लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करेगी, जिसका मकसद इसे देश का सबसे बड़ा लिटरेरी इवेंट बनाना है। EC ने वाइस रीगल लॉज बिल्डिंग के पास एक ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो बनाने के बिल्डिंग कमिटी के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी। इसकी लागत लगभग ₹2.32 करोड़ होगी।