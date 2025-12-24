दिल्ली के बस यात्रियों के लिए जरूरी खबर, डीटीसी ने दो नए रूट पर शुरू की सेवा 

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डीटीसी ने दो नए रूट पर बस सेवा शुरू की है। नए रूट पर बस शुरू होने से डीटीसी ने दावा किया है कि लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे डीटीसी की भी आय बढ़ेगी। इन दोनों रूट पर यात्रियों की संख्या में ठीक है। डीटीसी ने दो नए रूट नंबर-192ए और 212ए बनाएं हैं।

दिल्ली परिवहन विभाग ने बताया कि दो नए रूट शुरू किए गए हैं। नए रूट रैशनलाइजेशन का उद्देश्य बसों की मेट्रो कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के साथ दैनिक यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाना है। रूट नंबर-212 की बसें आनंद विहार बस अड्डे से आनंद पर्वत तक जा रही हैं। अभी यहां डीटीसी की 18 बसों को चलाया जा रहा है, उसे भी दो हिस्सों में बांटा जाएगा। नए रूटों पर चलेंगी डीटीसी की 18 बसें रूट नंबर 212 के साथ ही नए बस रूट 212ए को शुरू किया गया। अब इन दो रूटों पर डीटीसी की नौ-नौ बसें चलाई जाएंगी। यह बस नेटवर्क कवरेज को और बेहतर बनाने का काम करेगा।

रूट नंबर-212ए के शुरू होने से इस ने कॉरिडोर से जुड़े हुए दिल्ली मेट्रो स्टेशनों की कुल संख्या तीन से बढ़कर आठ हो जाएगी, जिसमें आनंद विहार और दिलशाद गार्डन जैसे मौजूदा स्टेशनों के साथ ही मौजपुर, बाबरपुर, जाफराबाद, वेलकम, शाहदरा और मानसरोवर पार्क जैसे मेट्रो के महत्वपूर्ण इंटरचेंज पाइंट भी जुड़ जाएंगे।