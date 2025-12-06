Language
    DTC की औसत मासिक आय में 37% की बढ़ोतरी, टिकट-पास और अन्य स्रोतों से 7 महीनों में कमाए 658 करोड़  

    By V K Shukla Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की वित्तीय स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है। 2025-26 में औसत मासिक आय 93.96 करोड़ रुपये पहुंची, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की वित्तीय स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है। अब 2025-26 में औसत मासिक आय 93.96 करोड़ रुपये पर पहुंची है। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में औसत मासिक आय सिर्फ 68.54 करोड़ रही थी।

    परिवहन मंत्री डाॅ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि डीटीसी की औसत मासिक आय में हुई वृद्धि से साफ है कि हमारी सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक और मजबूत करने के साथ ही अपने संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के जरिए डीटीसी को रेवेन्यू सरपल्स वाला संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच डीटीसी को बस टिकट से होने वाली कमाई 220.33 करोड़ रुपय तक पहुंच गई है। पिंक टिकट सब्सिडी अब तक 235.56 करोड़ रुपये दी गई है।

    इस अवधि में स्पेशल हायर के अंतर्गत डीटीसी को होने वाली कमाई बढ़कर 63.40 करोड़ रुपये हो गई, जबकि बस पास की बिक्री से 36.38 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसी अवधि के दौरान डीटीसी को अन्य श्रोत (स्क्रैप की बिक्री, एफडी से ब्याज, विज्ञापन शुल्क, किराया प्राप्ति, पेनल्टी आदि) से हासिल होने वाली आय 102.04 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

    डीटीसी के समग्र प्रदर्शन में अप्रैल से अक्टूबर तक कुल आय 658 करोड़ दर्ज की गई। परिवहन मंत्री डाॅ. सिंह ने कहा है कि आंकड़े दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के हमारी सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम हैं।

