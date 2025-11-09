टेंडर आउट, वर्क सून; DTC दिल्ली में कर रही EV चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) शहर भर के नौ डिपो पर भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाएँ स्थापित करके अपने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग बुनियादी ढाँचे का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। यह पहल दिल्ली सरकार की अगले डेढ़ साल के भीतर सार्वजनिक परिवहन बेड़े को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की योजना के अनुरूप है।

परिवहन विभाग के अनुसार, डीटीसी ने निम्नलिखित डिपो पर चार्जिंग बुनियादी ढाँचा स्थापित करना शुरू कर दिया है। रोहिणी सेक्टर 37, केशोपुर, नांगलोई, कालकाजी, सुखदेव विहार, नंद नगरी, गाजीपुर और हसनपुर। इन डिपो पर चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की अनुमानित लागत ₹31 करोड़ से अधिक है।

इसमें 1600 केवीए के कॉम्पैक्ट सबस्टेशन और 240 किलोवाट के चार्जर शामिल होंगे, जो सैकड़ों बसों और अन्य भारी वाणिज्यिक वाहनों को चार्ज करने में सक्षम होंगे। अधिकारी ने बताया कि सरकारी एजेंसियों द्वारा चुने गए ठेकेदारों को इस काम के लिए निविदाएँ जारी कर दी गई हैं।