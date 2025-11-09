टेंडर आउट, वर्क सून; DTC दिल्ली में कर रही EV चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अपने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नौ डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। इस परियोजना पर लगभग ₹31 करोड़ की लागत आएगी। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली सरकार की सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने की योजना का समर्थन करना है। 2026 तक 8,000 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने का लक्ष्य है, जिसके लिए चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) शहर भर के नौ डिपो पर भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाएँ स्थापित करके अपने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग बुनियादी ढाँचे का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। यह पहल दिल्ली सरकार की अगले डेढ़ साल के भीतर सार्वजनिक परिवहन बेड़े को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की योजना के अनुरूप है।
परिवहन विभाग के अनुसार, डीटीसी ने निम्नलिखित डिपो पर चार्जिंग बुनियादी ढाँचा स्थापित करना शुरू कर दिया है। रोहिणी सेक्टर 37, केशोपुर, नांगलोई, कालकाजी, सुखदेव विहार, नंद नगरी, गाजीपुर और हसनपुर। इन डिपो पर चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की अनुमानित लागत ₹31 करोड़ से अधिक है।
इसमें 1600 केवीए के कॉम्पैक्ट सबस्टेशन और 240 किलोवाट के चार्जर शामिल होंगे, जो सैकड़ों बसों और अन्य भारी वाणिज्यिक वाहनों को चार्ज करने में सक्षम होंगे। अधिकारी ने बताया कि सरकारी एजेंसियों द्वारा चुने गए ठेकेदारों को इस काम के लिए निविदाएँ जारी कर दी गई हैं।
सफल बोलियों के बाद, अगले कुछ महीनों में सिविल और इलेक्ट्रिकल काम शुरू हो जाएगा। सितंबर में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के तहत डीटीसी डिपो पर छह नए स्विचिंग सबस्टेशनों का उद्घाटन किया।
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) द्वारा पीरागढ़ी, नांगलोई, अंबेडकर नगर, श्रीनिवासपुरी, ओखला सेंट्रल वर्कशॉप और नरेला में विकसित ये सबस्टेशन 1,200 इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार समय की मांग है क्योंकि सरकार 2026 तक 8,000 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की योजना बना रही है। वर्तमान में, शहर में 3,400 इलेक्ट्रिक बसें हैं, और अगले कुछ महीनों में यह संख्या बढ़कर 6,000 होने की उम्मीद है।
