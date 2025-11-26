बेरोजगार DTC ड्राइवरों और कंडक्टरों की बल्ले-बल्ले, दिल्ली सरकार ने निकाली भर्ती!

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार का एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) की मदद के लिए और ज़्यादा DTC कर्मचारियों और कंडक्टरों को इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है, ताकि पॉल्यूशन नियमों के उल्लंघन की रियल-टाइम मॉनिटरिंग को मजबूत किया जा सके। अभी बहुत सारे DTC ड्राइवर बेकार बैठे हैं।

शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिस्से के तौर पर इलेक्ट्रिक बसों की तरफ़ बदलाव की वजह से कई DTC ड्राइवरों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्लस्टर और EV मॉडल के तहत चलने वाले प्राइवेट बस मालिक अपने ड्राइवर रख रहे हैं। बसों की कम संख्या की वजह से DTC कंडक्टर भी बेरोजगार हो रहे हैं।