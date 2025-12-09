Language
    डीटीसी बस चालक की रोडरेज में हत्या करने वाले फरार तीन आरोपित गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:47 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अमन विहार में डीटीसी बस चालक की रोडरेज में हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान हर्ष कुमार ...और पढ़ें

    अमन विहार में डीटीसी बस चालक की हत्या के मामले में शामिल तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने अमन विहार में डीटीसी बस चालक की रोडरेज और गैर इरादतन हत्या के मामले में शामिल तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मुंडका के हर्ष कुमार, रोहन और राजू के रूप में हुई है।

    इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एक आरोपित राहुल को वारदात के कुछ ही घटों बाद गिरफ्तार कर लिया था, जबिक तीन अन्य फरार थे। पुलिस पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ कर मामले में आगे की जांच कर रहे हैं।

    उपायुक्त आदित्य गौतम के मुताबिक, गत छह दिसंबर को एक डीटीसी बस चालक और एक अल्टो कार में सवार लोगों के बीच रोड रेज की झड़प हुई थी। इसी दौरान कार सवार लोगों ने बस चालक को पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    घटना के बाद मृतक के रिश्तेदारों ने डीटीसी स्टाफ के साथ मिलकर अगले दिन यूईआर-2 हाईवे को जाम कर दिया था। इस मामले में आरोपित राहुल को कुछ ही देर बाद स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपित हर्ष कुमार, रोहन और राजू घटना के बाद से फरार थे। पुलिस से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे।

    एसीपी रमेश लांबा की देखरेख में और इंस्पेक्टर सतेंद्र पूनिया के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सूचना के बाद तीनों को दिल्ली के कराला गांव से गिरफ्तार कर लिया।