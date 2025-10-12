अब दिल्ली में बसों की सीटों पर दिखेंगे विज्ञापन! इनकम बढ़ाने के लिए डीटीसी का नया प्लान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बस की सभी सीटों के पीछे विज्ञापन लगाने पर विचार कर रही है। डीटीसी की आय बढ़ाने के लिए बस के अंदर सीट के पीछे सहित बसों में अन्य स्थानों पर भी विज्ञापन लगाने का प्रस्ताव है। अभी तक बसों के बाहरी भाग पर ही पिछले सालों में विज्ञापन लगाए जाते रहे हैं।

अधिकारी इसे आय बढ़ाने का उचित माध्यम मान रहे हैं। डीटीसी बड़े घाटे से जूझ रही है, डीटीसी आय बढ़ाने के लिए टिकट का दाम बढ़ाने की जगह आय के दूसरे साधन बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इसके लिए तरह-तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। बस डिपो में बहुमंजिला पार्किंग के साथ शापिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना शुरू हो रही है।

बस डिपो में आम लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा देने की योजना है। वहीं बसों पर विज्ञापन लगाकर आय बढ़ाने की कोशिश में भी डीटीसी लगी हुई है। अभी तक बसों के बाहरी भागों पर विज्ञापन लगाए जाने की योजना बनी हुई है। जिस पर यातायात पुलिस के साथ डीटीसी और अन्य विशेषज्ञों की बैठकें हो चुकी हैं।

शताब्दी जैसी स्पेशल ट्रेनों के अंदर लगे रहते हैं विज्ञापन यातायात पुलिस बस के बाएं हिस्से में विज्ञापन लगाने के लिए राजी है मगर डीटीसी बस के दाहिने भाग पर भी विज्ञापन लगाने की बात कह रही है। हालांकि दाहिनी भाग पर आम विज्ञापन लगाने पर फैसला नहीं हो सका है। यह बात जरूर कही गई है कि दाहिने भाग पर एक हिस्से में सरकारी विज्ञापन लगाया जा सकता है।

इसी बीच डीटीसी ने एक और प्रस्ताव तैयार किया है। जिसके तहत बसों के अंदर भी विज्ञापन लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल डीटीसी की मानना है कि जिस तरह शताब्दी जैसी स्पेशल ट्रेनों में हर सीट के पीछे किसी उत्पाद का विज्ञापन लगा होता है इसी तरह बसों की हर सीट के पीछे भी विज्ञापन लगाया जा सकता है।