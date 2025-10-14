अचानक ऐसी क्या आफत आई? DTC की बस कई वाहनों से टकराई, सड़क पर दहशत का माहौल
पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में डीटीसी बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी, जिसमें ई-रिक्शा और एक स्कूल वैन भी शामिल थी। ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने का दावा किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। हाल ही में डीटीसी बसों के कारण कई हादसे हुए हैं, जिससे इनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मंगलवार को विश्वास नगर में एक बार फिर देवी बस ने सड़क पर कहर बरपाया। इस हादसे में बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें दो ई-रिक्शा, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूल की निजी वैन शामिल थी। स्कूल वैन में चालक और एक छात्र सवार थे। यह पिछले दो महीनों में देवी बस से जुड़ा दूसरा बड़ा हादसा है।
पुलिस ने बस चालक सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। चालक ने दावा किया कि बस का ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस अब मैकेनिक जांच करवाएगी ताकि ब्रेक फेल होने की सच्चाई का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि चालक ने शराब नहीं पी थी।
गौरतलब है कि ई-देवी बसें दिल्ली की सड़कों पर आए हुए अभी सिर्फ दो-तीन महीने ही हुए हैं। ऐसे में ब्रेक फेल होने का दावा गंभीर सवाल खड़े करता है। इससे पहले अगस्त में भी एक देवी बस ने ऑटो और दोपहिया वाहन को टक्कर मारी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस समय चालक को मिर्गी का दौरा पड़ने को हादसे का कारण बताया गया था।
ऐसी घटनाओं के पीछे एक कारण डीटीसी के पुराने चालकों को ई-बसों की स्टीयरिंग सौंपना भी हो सकता है। पहले भी ई-बसों के शुरूआती दिनों में इस तरह के हादसे सामने आ चुके हैं। इन घटनाओं ने ई-बसों की सुरक्षा और चालक प्रशिक्षण पर सवाल उठाए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
