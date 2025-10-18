दिल्ली में दो भाइयों की गोली मारकर हत्या, रुपये के लेनदेन में बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम
पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में रुपयों के लेनदेन को लेकर दो मौसेरे भाइयों, उमाम और नदीम, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने उमाम पर पिस्टल से गोली चलाने की बात कबूल की है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शास्त्री पार्क इलाके में रुपयों के लेनदेन में दो मौसेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान उमाम व इसके मौसेरे भाई नदीम के रूप में हुई है। उमाम के चार गोलियां लगी हैं, जबकि नदीम के पेट से गोली आरपार हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में गाजियाबाद के लोनी निवासी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया है।
आरोपित ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उमाम ने कुछ दिनों पहले उसे एक अत्याधुनिक पिस्टल खरीदवाई थी। उसी पिस्टल से उसने उसकी हत्या कर दी। शास्त्री पार्क थाना ने हत्या व आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है। आरोपित के पास से पिस्टल तीन कारतूस और एक बाइक बरामद की है।
उमाम अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के लोनी स्थित अंकुर विहार में रहते थे। परिवार में माता, पिता व अन्य सदस्य हैं। वह पेशे पुताई का काम करते थे। उनके पिता मोहम्मद मियां ने बताया कि उनकी शादीशुदा बेटी कैलाश नगर में रहती है। बृहस्पतिवार को उनकी पत्नी बेटी से मिलने उसके घर गई थी।
उमाम शाम के वक्त अंकुर विहार से कैलाश नगर उन्हें लेने के लिए गया था। उनकी मौसी भी अपने परिवार के साथ कैलाश नगर में रहती हैं। उमाम रात के वक्त अपनी मौसी के बेटे नदीम के साथ शास्त्री पार्क गए थे। वहां उसे मोहम्मद अशरफ नामक व्यक्ति ने बुलाया था। वह वहां पहुंचे तो दो लागे मोटरसाइकिल पर मिले। उन्होंने उमाम के पेट, सीने व कमर में चार गोलियां मार दी और एक गोली नदीम को मारी जो उसके पेट में आरपार हो गई।
जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि बृहस्पतिवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि शास्त्री पार्क में एक युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान उमाम के रूप में हुई। इस बीच पता चला दूसरा घायल वहां से कुछ दूरी पर पड़ा हुआ है। पुलिस ने उसे भी जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया, वहां से उसे जीटीबी रेफर कर दिया।
शुक्रवार दोपहर इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर आरोपितों की पहचान की और एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पुलिस को बताया कि उमाम व उसके बीच रुपयों का लेनदेन था। वह शास्त्री पार्क में मिले थे। लेनदेन को लेकर दोनों के बीच विवाद और उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस पता लगा रही है आरोपित ने किससे पिस्टल खरीदी थी।
