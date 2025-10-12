अपनी जरूरत का 60 फीसदी बिजली खुद बनाएगा DMRC, क्या है नई योजना?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अपनी वर्तमान बिजली माँग का 33 प्रतिशत पूरा करने के लिए, डीएमआरसी रीवा सोलर पार्क से सालाना लगभग 350 मेगावाट और एलिवेटेड स्टेशनों पर रूफटॉप प्लांट से 40 मेगावाट बिजली प्राप्त कर रहा है। इसे बढ़ाकर 890 मेगावाट करने का लक्ष्य है।

अब 500 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी मौजूदा 33 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। डीएमआरसी के अनुसार, एक "सौर ऊर्जा डेवलपर" का चयन करने के लिए निविदा जारी की गई है, जो दिल्ली-एनसीआर को प्रति वर्ष 500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए भारत में कहीं भी ग्रिड से जुड़ा कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) स्थापित करेगा।

नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) बिजली के लिए बोलियाँ आमंत्रित करने का प्राथमिक उद्देश्य अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को मौजूदा 33 प्रतिशत से बढ़ाकर अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता (चरण IV नेटवर्क विस्तार सहित) का 60 प्रतिशत से अधिक करना है।

इस पहल के साथ, डीएमआरसी भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना बन जाएगी जो 60 प्रतिशत से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगी और टिकाऊ एवं कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिचालन प्रक्रिया में प्रवेश करेगी। वर्तमान में, ऑफ-पीक घंटों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कुल बिजली उपयोग का लगभग 33 प्रतिशत और दिन के समय मेट्रो संचालन के दौरान लगभग 65 प्रतिशत है। परियोजना की निर्धारित पूर्णता अवधि ठेका मिलने की तिथि से 15 महीने होगी और बिजली खरीद समझौते की अवधि 25 वर्ष होगी।