    अगली पीढ़ी की ऑटोमेटेड मेट्रो को मिलेगी नई रफ्तार, डीएमआरसी–IIT हैदराबाद ने किया बड़ा करार

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:56 AM (IST)

    दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और आईआईटी हैदराबाद ने ऑटोमेटेड मेट्रो प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण करार किया है। इस साझेदारी ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अगली पीढ़ी के स्वायत्त नेविगेशन समाधान के लिए आइआइटी हैदराबाद के टेक्नोलाजी इनोवेशन हब फार आटोनामस नेविगेशन (तिहान) के साथ समझौता किया है। इससे पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो प्रणाली और यात्रियों को मेट्रो से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की सुविधा को बेहतर करने में मदद मिलेगी।

    इस मामले में दोनों संस्थान एक-दूसरे की शक्ति और विशेषज्ञता का लाभ उठाएंगे। इससे प्रमुख महानगरों और टियर II व III शहरों में सार्वजनिक परिवहन में अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए एक सुरक्षित, स्मार्ट और अगली पीढ़ी की परिवहन व्यवस्ता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।


    समझौता ज्ञापन पर डीएमआरसी के सलाहकार (आरएंडडी) शोभन चौधुरी और आइआइटी हैदराबाद के तिहान के कार्यकारी अधिकारी डा. संतोष रेड्डी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर डीएमआरसी की एमडी डा. विकास कुमार व अन्य लोग उपस्थित थे।