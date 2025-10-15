Language
    दीपावली-छठ पर रेलवे चलाएगा 225 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, 2.25 लाख अतिरिक्त सीटों संग 2000 फेरों की तैयारी

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:22 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 225 से अधिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इन ट्रेनों में 2.25 लाख अतिरिक्त सीटें होंगी और लगभग 2000 फेरे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों को आरामदायक और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

    भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पर चलाएगा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीपावली व छठ पूजा के लिए इस बार पिछले वर्षों की तुलना में अधिक त्योहार विशेष (फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन/Fastival Special Trains) चलाने की घोषणा की गई है। वर्ष 2023 में 138 और वर्ष 2024 में 195 त्योहार विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। इस बार 225 से अधिक विशेष ट्रेनें घोषित हो चुकी हैं। विशेष ट्रेनों के लगभग 2000 फेरे लगेंगे।

    इसके साथ ही नियमित ट्रेनों में 50 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। विशेष ट्रेनों व नियमित ट्रेनों में कोच लगाकर लगभग 2.25 लाख अतिरिक्त सीट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही स्टेशन पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में अल्प सूचना पर अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी है।

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 80 प्रतिशत त्योहार विशेष ट्रेनें पूर्व दिशा की हैं, जिससे लोगों को दीपावली और छठ पूजा में घर पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। बिहार के पटना, समस्तीपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और झारखंड के धनबाद के लिए अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

    विशेष ट्रेनों की घोषणा के कुछ देर बाद ही सभी टिकट बिक जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगभग 30 रेक सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। स्टेशन पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में अल्प सूचना के आधार पर अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाई जाएगी।

    जनरल टिकट लेने के लिए काउंटर पर भीड़ न बढ़े इसके लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों का प्रिंटेड टिकट रखा जाएगा। इससे यात्रियों को टिकट लेने के लिए काउंटर पर अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

