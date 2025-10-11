Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली-छठ पर नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ संभालने में नहीं होगी दिक्कत, रेल मंत्री ने किया होल्डिंग एरिया का निरीक्षण

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    रेल मंत्री ने दीपावली और छठ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए किए गए इंतजामों का निरीक्षण किया। उन्होंने होल्डिंग एरिया का जायजा लिया और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए। रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का भी फैसला किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन निरीक्षण करने पहुंचे। फोटो सौजन्य- जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली और छठ पर नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ संभालने में अब दिक्कत नहीं होगी। स्टेशन पर होल्डिंग एरिया शुरू किया गया है। इससे भीड़ प्रबंधन में सहायता मिलेगा।रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी। होल्डिंग एरिया में लगभग सात हजार यात्रियों के बैठने की सुविधा है। यहां शौचालय, पेयजल की सुविधा, जनरल टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन सहित अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दीपावली और छठ की भीड़ संभालने में इससे कितनी मदद मिलती है इसके आधार पर अन्य बड़े स्टेशनों पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

    WhatsApp Image 2025-10-11 at 11.40.00 AM

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित होल्डिंग एरिया।

    76 स्टेशनों पर लागू होगी ये व्यवस्था

    समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में रेल मंत्री ने कहा, "नई दिल्ली स्टेशन पर हमेशा भीड़ और यात्रियों की अचानक भीड़ उमड़ पड़ती है। इसे देखते हुए, दो साल पहले एक अस्थायी होल्डिंग एरिया के साथ एक प्रयोग किया गया था। उस प्रयोग से आने वाले यात्रियों को बहुत लाभ हुआ। अब, एक स्थायी क्षेत्र, यात्री सुविधा केंद्र, बनाया गया है। इससे आने वाले यात्रियों, खासकर बिना आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अंदर के सभी टिकट काउंटरों को स्थानांतरित किया जा रहा है।"

    उन्होंने आगे कहा कि यात्रियों के स्टेशन आने पर, उन्हें स्वागत योग्य वातावरण, बैठने के लिए एक बड़ा क्षेत्र और बड़ी संख्या में शौचालय मिलेंगे। यह नई दिल्ली स्टेशन के लिए एक स्थायी सुविधा है। देशभर के 76 स्टेशनों पर इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि यात्रियों को प्लेटफार्मों पर भीड़ न लगानी पड़े।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)