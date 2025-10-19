दीवाली पर ट्रेनों में भीड़, बस अड्डों पर जाने से पहले यात्रियों को डराएगी ये बात!

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवाली पर ज्यादातर ट्रेनें फुल होने से दिल्ली के बस अड्डों पर यात्रियों की संख्या में 50 फीसदी का इजाफा हुआ है। ट्रेनों में जगह की कमी और कम दूरी के सफर के लिए बसों के फायदे के चलते बसों पर दबाव बढ़ा है। यात्रियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन बस अड्डों पर सुविधाएं उस अनुपात में नहीं हैं।

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और अंतरराज्यीय परिवहन प्राधिकरण (आईएसबीटी) के आंकड़ों के अनुसार, सामान्य दिनों में दिल्ली से विभिन्न राज्यों के लिए करीब 5,000 सरकारी और निजी बसें चलती हैं, जिनमें रोजाना करीब 2,00,000 यात्री सफर करते हैं। हालांकि, धनतेरस पर यह संख्या बढ़कर 2,50,000 हो गई और छोटी दिवाली पर 3,00,000 से अधिक होने की उम्मीद है। अतिरिक्त बसों का लगातार संचालन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों की आमद जारी है। यात्रियों को ओवरलोडिंग, देरी, ऑनलाइन टिकटिंग साइटों के क्रैश होने और टिकट काउंटरों पर भारी भीड़ से जूझना पड़ रहा है।

धनतेरस के बाद छोटी दिवाली पर दिल्ली के ज्यादातर बस अड्डों पर दिन भर भीड़ रही। हालाँकि शाम तक माहौल थोड़ा संभलने लगा था, लेकिन रात होते-होते स्थिति सामान्य हो गई। दिवाली के दौरान, ट्रेनों में आरक्षित सीटों की कमी, सामान्य डिब्बे खचाखच भरे होने और घर पहुँचने की होड़ के कारण, लोगों ने बसों पर ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के प्रमुख बस अड्डों, जैसे कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खाँ, पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे बस अड्डों की सुविधाएँ चरमरा गईं।

रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली के सभी प्रमुख बस अड्डों पर सामान्य दिनों की तुलना में यात्रियों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। छोटी दिवाली (लक्ष्मी पूजा) पर, बस अड्डों पर सुबह-सुबह ही यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादातर रूटों पर बसें यात्रियों को बिठाने में असमर्थ थीं।

हालाँकि दावा किया गया था कि भीड़ नियंत्रण, बस समय-सारिणी और सुरक्षा पर लगातार नज़र रखने के लिए तीनों प्रमुख बस अड्डों पर 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, लेकिन यात्रियों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कश्मीरी गेट बस अड्डा कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जाने वाले यात्रियों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। यहाँ स्थिति विशेष रूप से विकट थी, टिकट काउंटरों पर लंबी कतारें लगी हुई थीं। बस स्टेशन पर परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, देहरादून और चंडीगढ़ रूट पर सबसे ज़्यादा दबाव है। सामान्यतः चलने वाली बसों की संख्या बढ़कर 2,200 हो गई है, जिनमें प्रतिदिन 80,000 से 1,00,000 यात्री आते हैं। सुबह से ही टिकट काउंटरों पर लंबी कतारें लग गईं।

ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली ठप हो गई, जिससे लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ा। लखनऊ के रामू शर्मा ने बताया कि उन्हें ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाया और अब तो बस में भी सीटें नहीं हैं। उन्हें अपने परिवार के साथ, खासकर त्योहार के दौरान, खड़े-खड़े यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

चंडीगढ़ की रीना देवी ने शिकायत की कि बसों में 30 प्रतिशत तक भीड़भाड़ है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने भी दिवाली की भीड़ को देखते हुए 100 अतिरिक्त बसें लगाई हैं, लेकिन ये भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

आनंद विहार आईएसबीटी: भीड़ बढ़ने से कुप्रबंधन उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य बस अड्डे, आनंद विहार आईएसबीटी पर दिल्ली से गोरखपुर, मुज़फ़्फ़रपुर, पटना, दरभंगा और सीवान जाने वाली बसों के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। सामान्य दिनों में, यहाँ प्रतिदिन 1,500 बसें चलती हैं। दिवाली के दौरान यह संख्या बढ़कर 1,800 हो गई। दिवाली पर, प्रतिदिन 90,000 यात्री अपने गंतव्य के लिए बसों में सवार हो रहे हैं।

परिवहन विभाग के अनुसार, धनतेरस पर लगभग 70,000 यात्रियों ने और छोटी दिवाली पर लगभग 85,000 यात्रियों ने यहाँ से अपनी यात्रा शुरू की। गाजीपुर जा रहे मोहन लाल ने बताया कि उन्हें टिकट के लिए तीन घंटे लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने कहा, "अब बस लेट हो गई है।

पिछली बस इतनी भरी हुई थी कि साँस लेना मुश्किल हो रहा था।" आगरा की प्रिया सिंह ने कहा कि प्रतीक्षालय में सीटें नहीं थीं और बच्चे परेशान थे। खाने-पीने की चीज़ें ऊँचे दामों पर बेची जा रही हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी के बावजूद, प्रवेश द्वार पर भीड़भाड़ और जाँच में देरी से स्थिति और बिगड़ जाती है।

सराय काले खां आईएसबीटी: स्थिति में थोड़ा सुधार, लेकिन समस्याएं बरकरार हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बस सेवाओं का यह मुख्य केंद्र है। सामान्य दिनों में यहाँ से प्रतिदिन 1,200 बसें चलती हैं। दिवाली के लिए यह संख्या बढ़ाकर 1,500 कर दी गई थी। वहाँ मौजूद परिवहन विभाग के एक कर्मचारी ने बताया कि प्रतिदिन 50,000 से 70,000 यात्री यात्रा करते हैं।