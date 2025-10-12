Language
    Delhi News: त्योहार के मौसम में उमड़े खरीदार, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं

    By Rais Rais Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:15 PM (IST)

    दिवाली की तैयारियों के बीच दक्षिणी दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे यातायात जाम की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। लाजपत नगर, सरोजिनी नगर जैसे बाजारों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। पार्किंग की कमी के कारण सड़कें जाम हो रही हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    दिवाली की तैयारियों के बीच दक्षिणी दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिवाली की तैयारियों में बड़ी संख्या में लोग बाजारों में उमड़ रहे हैं। शाम के समय प्रमुख बाजारों की सड़कों पर भीषण जाम लग रहा है। लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन और सरोजिनी नगर जैसे लोकप्रिय बाजारों में रोजाना डेढ़ से दो लाख लोग आ रहे हैं, जिससे यातायात जाम की समस्या बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा जांच और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम भी पूरी तरह से नदारद हैं। पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने से वाहन सड़कों पर ही खड़े हो रहे हैं।

    इसके अलावा, बाजारों में न तो सुरक्षा जांच हो रही है और न ही भीड़ प्रबंधन। लाजपत नगर मार्केट की ओर जाने वाले रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर रविवार शाम से ही जाम की स्थिति बनी हुई है। बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ के कारण अंदरूनी सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ गया, जिससे जाम लग गया। इससे आश्रम की तरफ भी जाम लग गया।

    कुछ लोग जाम से बचने के लिए विपरीत दिशा से बाजार की ओर आने लगे, जिससे दूसरी तरफ भी जाम लग गया। यातायात पुलिस मौजूद है, लेकिन वाहनों की बढ़ती संख्या के आगे उसके इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। पार्किंग की जगह कम होने के कारण, सड़कों पर ही वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे पहले से ही व्यस्त सड़कों पर यातायात लगभग ठप हो गया है।

    दुकानों के बाहर फुटपाथ पर ठेले-खोमचे लग गए हैं, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे इस अव्यवस्था से खासे परेशान हैं। न तो भीड़ प्रबंधन और न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। आपराधिक गतिविधियों की आशंका के बीच, बाजारों में सुरक्षा जांच महज औपचारिकता बनकर रह गई है।

    किसी भी प्रवेश द्वार पर न तो बैग चेकिंग की व्यवस्था है और न ही मेटल डिटेक्टर। यातायात विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, त्योहारों से पहले भीड़ प्रबंधन और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए कदम उठाए जाते हैं। इस बार भी इंतजाम किए गए हैं। त्योहारों के कारण यह समस्या आई है। इसका असर एक-दो दिन में दिखने लगेगा।