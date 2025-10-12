Delhi News: त्योहार के मौसम में उमड़े खरीदार, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिवाली की तैयारियों में बड़ी संख्या में लोग बाजारों में उमड़ रहे हैं। शाम के समय प्रमुख बाजारों की सड़कों पर भीषण जाम लग रहा है। लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन और सरोजिनी नगर जैसे लोकप्रिय बाजारों में रोजाना डेढ़ से दो लाख लोग आ रहे हैं, जिससे यातायात जाम की समस्या बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा जांच और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम भी पूरी तरह से नदारद हैं। पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने से वाहन सड़कों पर ही खड़े हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा, बाजारों में न तो सुरक्षा जांच हो रही है और न ही भीड़ प्रबंधन। लाजपत नगर मार्केट की ओर जाने वाले रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर रविवार शाम से ही जाम की स्थिति बनी हुई है। बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ के कारण अंदरूनी सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ गया, जिससे जाम लग गया। इससे आश्रम की तरफ भी जाम लग गया।

कुछ लोग जाम से बचने के लिए विपरीत दिशा से बाजार की ओर आने लगे, जिससे दूसरी तरफ भी जाम लग गया। यातायात पुलिस मौजूद है, लेकिन वाहनों की बढ़ती संख्या के आगे उसके इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। पार्किंग की जगह कम होने के कारण, सड़कों पर ही वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे पहले से ही व्यस्त सड़कों पर यातायात लगभग ठप हो गया है।

दुकानों के बाहर फुटपाथ पर ठेले-खोमचे लग गए हैं, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे इस अव्यवस्था से खासे परेशान हैं। न तो भीड़ प्रबंधन और न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। आपराधिक गतिविधियों की आशंका के बीच, बाजारों में सुरक्षा जांच महज औपचारिकता बनकर रह गई है।