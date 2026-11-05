दीपावली की खरीदारी से गुलजार हुए बाहरी दिल्ली के बाजार, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही उत्तरी बाहरी दिल्ली के बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। लोग घरों की सजावट, नए कपड़े, मिठाइयां, उपहार और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं।

मंगलवार को पीतमपुरा, रोहिणी, प्रशांत विहार, अवंतिका, नरेला, बवाना, बादली, कमला नगर मार्केट और शालीमार बाग समेत क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी रही। बाजार में उमड़ रही भीड़ से कारोबारियों में भी उत्साह है। दुकानदारों को उम्मीद है कि दीपावली तक आने वाले एक सप्ताह में कारोबार में और तेजी आएगी।

बाजारों में खरीदारी की बढ़ी रफ्तार कारोबारियों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों तक बाजार में ग्राहकों की संख्या अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी, लेकिन अब खरीदारी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। महीने की शुरुआत और वेतन मिलने के बाद बाजार में इसका असर दिखाई देने लगा है।

शाम के समय बाजार में सबसे अधिक भीड़ उमड़ रही है। रोहिणी के विभिन्न सेक्टरों, पीतमपुरा और शालीमार बाग के बाजार में लोग घरों को सजाने के लिए रंग-बिरंगी लाइटें, झालर, बंदनवार, कृत्रिम फूल, सजावटी सामान और उपहार खरीद रहे हैं।

कपड़ों और उपहारों की दुकानों पर बढ़ी भीड़ व्यापारी विपिन जैन ने बताया कि दीपावली पर नए कपड़े पहनने की परंपरा के चलते कपड़ों की दुकानों पर भी ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। बाजार में महिलाएं साड़ी, सूट, कुर्ती और अन्य परिधानों की खरीदारी कर रही हैं। वहीं युवाओं में फैशनेबल कपड़ों और बच्चों के लिए नए परिधानों की मांग बनी हुई है। उपहारों की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है।