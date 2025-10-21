दीपावली पर आग लगने की 400 से ज्यादा कॉल्स, दमकल विभाग रहा हाई अलर्ट पर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली की रात राजधानी में दमकल को आग लगने की 400 से अधिक काल्स मिलीं। गनीमत रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। विभाग को मिली काल्स ने ज्यादातर पटाखों और दीयों से लगी छोटी-मोटी आग से संबंधित थीं।

दीपावली पर किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए अग्निशमन सेवा ने पहले ही अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थीं और यह सुनिश्चित किया था कि सभी वाहनों और अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाए और उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रखा जाए।

बीते वर्ष से ज्यादा कॉल्स इस बीच गनीमत यह रही की किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली। अग्निशमन विभाग के मुताबिक विभाग पूरे त्योहार के दौरान हाई अलर्ट पर था और सभी दमकल केंद्रों एवं रैपिड एक्शन टीम को समूचे शहर में तैनात किया गया था।