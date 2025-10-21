दीपावली पर आग लगने की 400 से ज्यादा कॉल्स, दमकल विभाग रहा हाई अलर्ट पर
दिल्ली में दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई। दमकल विभाग को 400 से अधिक कॉल्स प्राप्त हुईं, जिसके कारण उन्हें हाई अलर्ट पर रहना पड़ा। संकरी गलियों और पटाखों के कारण आग बुझाने में कठिनाई हुई। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली की रात राजधानी में दमकल को आग लगने की 400 से अधिक काल्स मिलीं। गनीमत रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। विभाग को मिली काल्स ने ज्यादातर पटाखों और दीयों से लगी छोटी-मोटी आग से संबंधित थीं।
दीपावली पर किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए अग्निशमन सेवा ने पहले ही अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थीं और यह सुनिश्चित किया था कि सभी वाहनों और अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाए और उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रखा जाए।
बीते वर्ष से ज्यादा कॉल्स
इस बीच गनीमत यह रही की किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली। अग्निशमन विभाग के मुताबिक विभाग पूरे त्योहार के दौरान हाई अलर्ट पर था और सभी दमकल केंद्रों एवं रैपिड एक्शन टीम को समूचे शहर में तैनात किया गया था।
दमकल विभाग को दीपावली पर मिली कॉल्स की संख्या पिछली बार से ज्यादा रहीं, बीते वर्ष दमकल विभाग को दिवाली की रात आग लगने की 318 काल्स मिलीं थीं।
कल रात 12 बजे तक आग लगने की कुल 269 कॉल आईं और सुबह 6 बजे तक लगभग 400 कॉल आईं। दिल्ली के सभी अग्निशमन केंद्रों पर रात भर दमकलकर्मी तैनात रहे। सभी कॉल पर तुरंत कार्रवाई की गई: दिल्ली अग्निशमन सेवा— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2025
