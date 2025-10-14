दिवाली-छठ पर घर जाना हुआ महंगा, बस और हवाई किराए में भारी उछाल

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। जैसे-जैसे दिवाली और छठ पूजा के त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं, अपनों के पास घर लौटने की चाहत यात्रियों के लिए लगातार महंगी होती जा रही है। जहाँ कन्फर्म ट्रेन टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है, वहीं हवाई और बस किराए में डेढ़ से दो गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है।

दिल्ली से बिहार, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे प्रमुख स्थलों की यात्रा के लिए यात्रियों को और भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। किराए में इस बेतहाशा वृद्धि ने यात्रियों को काफ़ी निराश और परेशान कर दिया है।

आसमान छू रही हैं बस टिकट की कीमतें कश्मीरी गेट स्थित महाराणा प्रताप बस टर्मिनल (आईएसबीटी) पर निजी बस संचालकों की मनमानी साफ़ दिखाई दे रही है। दिल्ली से पटना, लखनऊ, गोरखपुर, उत्तराखंड और वाराणसी जैसे प्रमुख रूटों पर आमतौर पर 500 से 700 रुपये में मिलने वाले टिकट अब 2,500 से 3,000 रुपये में मिल रहे हैं।

त्योहार शुरू होने में एक हफ़्ते से भी कम समय बचा है, दिवाली के नज़दीक आते ही बस टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं। निजी बस संचालकों के अनुसार, जैसे-जैसे छठ पूजा नज़दीक आ रही है, एसी स्लीपर बसों का किराया तीन से सात हज़ार रुपये तक बढ़ जाएगा।

हर साल यात्री त्योहार के लिए घर लौटने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन हर साल उन्हें टिकट की कमी और बढ़े हुए किराए की समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों की घोषणा भी यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने और टिकट की कमी को दूर करने में नाकाफी साबित हो रही है, जिसका सीधा फायदा निजी बस संचालकों को मिल रहा है।

बस स्टैंड तक पहुंचना भी एक चुनौती त्योहारों के मौसम में, बस स्टैंड पर भीड़भाड़ बढ़ जाती है और सड़कों पर यातायात की भीड़ बढ़ जाती है। शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक कश्मीरी गेट से दिल्ली गेट तक भीषण जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को बस स्टैंड तक पहुँचने में एक से डेढ़ घंटे का अतिरिक्त समय लग गया।

बस स्टैंड तक पहुँचना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। पहले, यात्रियों को वाहन से बस स्टैंड तक पहुँचने में 10 से 15 मिनट लगते थे। त्योहार के कारण सड़कों पर यातायात की भीड़ भी बढ़ गई है। टिकट के लिए कतार में लगे यात्री मंगलवार शाम 5 बजे अंतर्राष्ट्रीय महाराणा प्रताप बस अड्डे पर बसों के इंतज़ार में यात्रियों की लंबी कतारें देखी गईं। कई यात्री डेढ़ से दो घंटे तक सामान के साथ बस स्टैंड पर बस के इंतज़ार में बैठे रहे। मजबूरी में यात्रियों को मनमाना किराया देना पड़ा।

बस में चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़ त्योहारों की भीड़ में घर लौटने की जद्दोजहद शाम 6 बजे कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर चरम पर पहुँच गई। जैसे ही बसें स्टेशन पर पहुँचीं, यात्री अपना सामान लेकर सीट सुरक्षित करने के लिए दौड़ पड़े। हर कोई पहले बस में चढ़ने के लिए बेताब दिखाई दिया।