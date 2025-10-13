दिवाली-छठ पर रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन सख्त, 7,000 यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया तैयार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिवाली और छठ के मौसम में नई दिल्ली और अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अगले कुछ दिनों में भीड़भाड़ शुरू हो जाएगी। इसे संभालना रेल प्रशासन के लिए एक चुनौती होगी। इसके समाधान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ कम करने के लिए नई दिल्ली में 7,000 यात्रियों की क्षमता वाला एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनकर तैयार है। आनंद विहार टर्मिनल पर भी एक अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। जनरल टिकट वाले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा और ट्रेन आने पर ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा।

भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। व्यस्त समय के दौरान निगरानी के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष ड्यूटी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद, प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें आते ही अक्सर भीड़ बेकाबू हो जाती है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला स्टेशन है। इसे ध्यान में रखते हुए, आरक्षित और अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर लगभग 1,400 अतिरिक्त आरपीएफ कर्मी और 300 वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।