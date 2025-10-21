'GRAP-2 का पालन तो होगा ही, लेकिन त्योहारी खुशियां भी बरकरार रहेंगी', बोले BJP सांसद योगेंद्र चंदोलिया

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली में दीपावली के अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) 2के बीच भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि यह हिंदुओं का नहीं, बल्कि सभी का त्योहार है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ छूट दी है, जिसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अदालत में अपील की थी और अनुमति प्राप्त हुई। चंदोलिया ने जोर देकर कहा कि GRAP 2का पालन तो होगा ही, लेकिन त्योहारी खुशियां भी बरकरार रहेंगी।

चंदोलिया ने कहा, "GRAP-2 लागू है लेकिन यह दीपावली है। यह त्योहार सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सब मिलकर मनाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ छूट दी है। रेखा गुप्ता ने अदालत में इसके लिए अपील की और अनुमति मिल गई। हम GRAP 2का भी ख्याल रखेंगे और प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे। हम दोनों चीजों को संतुलित करने की कोशिश करेंगे।" यह बयान दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आया है, जहां GRAP 2के तहत कड़े उपाय लागू हैं।