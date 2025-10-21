Language
    'GRAP-2 का पालन तो होगा ही, लेकिन त्योहारी खुशियां भी बरकरार रहेंगी', बोले BJP सांसद योगेंद्र चंदोलिया

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:30 AM (IST)

    दिल्ली में दीपावली पर GRAP-2 लागू होने के बीच, भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि यह त्योहार सभी का है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छूट दी है, जिसके लिए रेखा गुप्ता ने अपील की थी। GRAP-2 का पालन होगा और त्योहार भी मनाया जाएगा। ग्रीन पटाखों के उपयोग से प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली में दीपावली की तैयारियां जारी हैं, और प्रदूषण नियंत्रण पर नजर रखी जा रही है।

    बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने परिवार संग मनाई दीवाली।

    एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली में दीपावली के अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) 2के बीच भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि यह हिंदुओं का नहीं, बल्कि सभी का त्योहार है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ छूट दी है, जिसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अदालत में अपील की थी और अनुमति प्राप्त हुई। चंदोलिया ने जोर देकर कहा कि GRAP 2का पालन तो होगा ही, लेकिन त्योहारी खुशियां भी बरकरार रहेंगी।

    चंदोलिया ने कहा, "GRAP-2 लागू है लेकिन यह दीपावली है। यह त्योहार सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सब मिलकर मनाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ छूट दी है। रेखा गुप्ता ने अदालत में इसके लिए अपील की और अनुमति मिल गई। हम GRAP 2का भी ख्याल रखेंगे और प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे। हम दोनों चीजों को संतुलित करने की कोशिश करेंगे।" यह बयान दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आया है, जहां GRAP 2के तहत कड़े उपाय लागू हैं।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन पटाखों पर सीमित छूट की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। भाजपा सरकार ने इसे सांस्कृतिक भावनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बताया है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन पटाखों का उपयोग समयबद्ध और सुरक्षित तरीके से किया जाएगा, ताकि वायु गुणवत्ता पर असर कम से कम हो। दिल्ली में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण पर नजर बनी हुई है।