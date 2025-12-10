UNESCO ने सीएम रेखा गुप्ता को सौंपा प्रमाण पत्र, अब दीवाली अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में की गई शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लालकिला में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को यूनेस्को की टीम ने दीपावली पर्व को अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रमाण पत्र सौंपा। एक ओर जब दिल्ली को यह सौभाग्य मिल रहा था वहीं दूसरी ओर दिल्ली-एनसीआर के कई मंदिरों के प्रांगण दीवाली की तरह की दीपों से जगमगा रहे थे। लोग दीवाली की मनाकर इस उपलब्धि की खुशियां मना रहे थे।

देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व धार्मिक धरोहर जगमग खुशियों के पर्व दीपावली के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल होने के ऐतिहासिक अवसर को दिल्ली वालों ने भी खास उत्सवी माहौल में मनाया। खासकर मंदिरों के शिखर से लेकर आंगन तक बिजली की लड़ियों व दीपों की रोशनी से जगमग थे। दो माह बाद ही दोबारा दीपावली मनाने का आनन्द चेहरों पर दमक रहा था।

लोगों ने मंदिरों में विशेष सजावट की और दीपमाला सजाई। इसमें समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा देश की धरोहरों को मिल रही वैश्विक मान्यताओं को लेकर एक-दूसरे को बधाई दी। चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर व लाल जैन मंदिर को बिजली की लड़ियों से विशेष सजावट की गई है।

दीवाली को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल होने पर लाल किला में आयोजित समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते कलाकार। ध्रुव कुमार चांदनी चौक में स्थित वनखंडी मंदिर में धुंधलकी बेला में पुरानी दिल्ली के गणमान्य लोगों ने शिवजी के चरणों में दीपक अर्पित कर हर-हर महादेव व जय श्रीराम के आह्वान से गूंजायमान कर दिया। चांदनी चौक के पार्षद सुमन गुप्ता ने इसे चांदनी चौक के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि चांदनी चौक स्थित लालकिले में चल रही यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है। इसलिए यह उनके लिए गर्वांवित करने वाला मौका है।

इसी तरह यूनेस्को द्वारा दीपावली को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने पर पूर्वी दिल्ली स्थित पुरानी अनारकली स्थित सीताराम संत सेवा मंदिर में धूमधाम से दीपोत्सव मनाया गया। जहां, लोगों ने खुशियोें के साथ लोगों ने दीप जलाए। भीष्म लाल शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट ने पुरानी अनारकली स्थित सीताराम संत सेवा मंदिर को दीयों की रोशनी से नहलाया।

दीवाली को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल होने पर चांदनी चौक में रोशनी से जगमगाता जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। ध्रुव कुमार ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने श्रद्धालुओं के साथ सनातन की जय हो के नारे लगाए। उन्होंने केंद्र सरकार को इसके लिए बधाई दी। सनातनियो के लिए गर्व का पल है। गीता कालोनी स्थित स्वामी सर्वानंद गिरि संस्कृत विद्यालय में विद्यार्थियों ने दीपोत्सव मनाया। वैश्विक स्तरीय सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त होना सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा है।