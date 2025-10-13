दिल्ली में दिवाली कब? खत्म हुआ संशय, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की तारीखें तय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हिंदू समुदाय में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाए या 21 अक्टूबर को, इस पर चल रहे असमंजस के बीच, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और दिल्ली व्यापार महासंघ ने 20 अक्टूबर को दिवाली मनाने का फैसला किया है।

विहिप के प्रदेश सचिव सुरेंद्र गुप्ता द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस वर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि दो दिन रहेगी, जो 20 अक्टूबर (सोमवार) को दोपहर 3:44 बजे से शुरू होकर 21 अक्टूबर (मंगलवार) को शाम 5:54 बजे तक रहेगी।

उन्होंने बताया कि ज्योतिषी और धर्मगुरु इस बात पर सहमत हैं कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा उस दिन करना सर्वोत्तम होता है जब अमावस्या तिथि पर प्रदोष और निशीथ काल (मध्यरात्रि) हो। इसी के आधार पर, दिवाली की मुख्य पूजा 20 अक्टूबर (सोमवार) की रात को की जानी चाहिए।

विहिप द्वारा जारी एक पत्र में, सभी धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों से आह्वान किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में 20 अक्टूबर की रात को दिवाली समारोह आयोजित करें और पूजा करें। इसी प्रकार, दुकानों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में भी 21 अक्टूबर की सुबह या दोपहर में पूजा की जा सकती है।

दिल्ली व्यापार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने बताया कि व्यापारिक संगठनों ने 20 अक्टूबर को दिवाली मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि काशी के ज्योतिषियों और चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर के विद्वानों के सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर 20 अक्टूबर को दिवाली मनाने का निर्णय लिया गया है। उस दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाएगी।