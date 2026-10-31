दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट में महिला सुरक्षाकर्मी को कहा 'मां', Gen Z की तालियों से गूंजा समां

भावुकता से भर गया मंच

इसके बाद का दृश्य और भी भावुक कर देने वाला था। दिलजीत ने वहां ड्यूटी पर मुस्तैद एक महिला सुरक्षा अधिकारी को मंच पर आमंत्रित किया। जैसे ही वह मंच पर आईं, दिलजीत ने अत्यंत आदर के साथ बेहद भावुक अंदाज में कहा, 'मैं व्यस्तताओं के कारण साल में सिर्फ एक या दो बार ही अपनी मां से मिल पाता हूं। आज मां का फोन आया कि अपना ख्याल रखना, लेकिन जब आप यहां सुरक्षा में तैनात खड़ी थीं, तो आपको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मां ही वहां खड़ी होकर मेरा ध्यान रख रही हैं।' यह सुनते ही महिला सुरक्षाकर्मी उनके गले लग गई।

भटके हुए युवाओं को दिया बड़ा सबक

दिलजीत के इन शब्दों को सुनकर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सोशल मीडिया पर भी इस वाक्ये का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां फैंस दिलजीत की सादगी, संवेदनशीलता और अपने सुरक्षाकर्मियों के प्रति दिखाए गए इस अद्वितीय आदर भाव की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं।