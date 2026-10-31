CBSE Datesheet 2027: उल्टी गिनती शुरू, कभी भी जारी हो सकती है कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई कक्षा दसवीं एवं बारहवीं डेटशीट डाउनलोड करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से CBSE 10th 12th Datesheet 2026 किसी समय भी जारी की जा सकती है। जो छात्र एवं छात्राएं कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे बहुत जल्द ही सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर CBSE 10th Datesheet और CBSE 12th Datesheet डाउनलोड कर सकेंगे। डेटशीट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी।

कब से शुरू होंगे प्रैक्टिकल कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले बोर्ड की ओर से प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी से फरवरी माह के बीच आयोजित कराई जाती है। ऐसे में इस साल भी प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी माह से शुरू हो सकती हैं।