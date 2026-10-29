CBSE 10th 12th Datesheet 2027: सीबीएसई कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड और प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगी शुरू, यहां से डाउनलोड कर सकेंगे डेटशीट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए CBSE 10th 12th Datesheet 2026 कभी भी जारी की जा सकता है। जो छात्र एवं छात्राएं कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in के जरिये डेटशीट डाउनलोड करके परीक्षा तिथि के आधार पर योजना बना सकेंगे। ऑफिशियल डेटशीट पीडीएफ फॉर्मेट में CBSE के पोर्टल पर जारी की जाएगी।

कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे पीडीएफ सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जल्द ही पोर्टल पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी। उम्मीदवार सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये डेटशीट डाउनलोड कर सकेंगे। यहां छात्रों एवं अभिभावकों की सहायता के लिए डेटशीट डाउनलोड करने के स्टेप्स बताए जा रहे हैं।