दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से गूंज उठा जेएलएन स्टेडियम, गानों पर मोबाइल फ्लैशलाइट जलाकर थिरके हजारों फैंस

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जैसे ही ‘लवर...’ की धुन गूंजी, हजारों हाथ हवा में उठ गए। कोई मोबाइल में इस पल को कैद करने लगा तो कोई अपने पसंदीदा गायक के साथ सुर मिलाने लगा। ‘तू जूलियट जट दी’, ‘गोट’ और ‘डू यू नो’ जैसे सुपरहिट गानों पर दर्शकों का उत्साह देखते ही बना।

कहीं युवाओं की टोली कंधे पर हाथ रखकर भांगड़ा करती दिखी, तो कहीं युवा मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर सुर मिला रहे थे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार शाम कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ की आवाज ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।

म्यूजिकल नाइट पर फैंस में दिखा उत्साह शाम ढलते ही स्टेडियम में प्रशंसकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। स्टेडियम में दाखिल होते ही कॉन्सर्ट का खुमार महसूस होने लगा। खास अंदाज वाली पगड़ियां, स्टाइलिश आउटफिट और हाथों में मोबाइल लिए प्रशंसक इस म्यूजिकल शाम के लिए पूरी तरह तैयार थे।

किसी के लिए यह पहली बार दिलजीत को लाइव देखने का मौका था तो कोई उनके गानों का पुराना प्रशंसक बनकर पहुंचा था। मंच पर रंग-बिरंगी रोशनी और बिग स्क्रीन ने उत्साह को और बढ़ा दिया। दिलजीत दोसांझ की एंट्री पर झूम उठा स्टेडियम दिलजीत की एंट्री के साथ ही दर्शकों का शोर कई गुना बढ़ गया। तालियां, सीटियां और 'दिलजीत... दिलजीत...' के शोर से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इसके बाद शुरू हुआ गानों का ऐसा सिलसिला कि युवा झूम उठे।