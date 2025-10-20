दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा वेबिनार, फिशिंग और डीपफेक पर खास जानकारी

डिजिटल डेस्क, नोएडा। जागरण न्यू मीडिया और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल के प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' पहल के अंतर्गत रविवार को "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा : सच के साथी" वेबिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य दिल्‍ली के वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम्स से सुरक्षित रखते हुए उन्हें बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना था। यह वेबिनार खासतौर से दिल्‍ली के वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए आयोजित की गई।

वेबिनार में विश्वास न्यूज के प्रशिक्षकों ने बताया कि अपराधी और ऑनलाइन स्कैमर्स वरिष्ठ नागरिकों को अधिक निशाना बनाते हैं और इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वेबिनार में शामिल लोगों को ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी देते हुए उससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया।

इस दौरान बताया गया कि अक्सर त्योहारों के समय साइबर अपराधी लुभावने संदेशों के साथ फिशिंग लिंक्स भेजते हैं। इससे बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है कि ऐसे किसी भी लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए। बताया मजबूत पासवर्ड बनाने का तरीका वरिष्‍ठ नागरिकों को गूगल पासवर्ड मैनेजर का महत्व बताते हुए उसके इस्तेमाल से मजबूत पासवर्ड बनाने का तरीका बताया गया। गूगल पासकी पासवर्ड का आसान और सुरक्षित ऑप्शन है। इसकी मदद से लॉग-इन करने के लिए फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन या स्क्रीन लॉक की जरूरत होती है और इस तरह से आप अपने ऑनलाइन अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं।