डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज़ ने गूगल के सहयोग से बुधवार को गूगल के प्रतिष्ठित "डिजीकवच" कार्यक्रम के तहत "वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा: सच्चाई के साथ साझेदारी" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। यह कार्यक्रम दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था।

लिटरेसी इंडिया और 24*7 केयर फाउंडेशन ने गुरुग्राम वेबिनार का समर्थन किया, जबकि इंस्पायरिंग सीनियर्स फाउंडेशन ने नोएडा वेबिनार का समर्थन किया। विश्वास न्यूज़ के विशेषज्ञों ने बताया कि साइबर अपराधी तेज़ी से वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और साल दर साल ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके सिखाए और अपने गूगल अकाउंट को सुरक्षित रखने के टिप्स दिए।

गुरुग्राम के ऑनलाइन कार्यक्रम में, वरिष्ठ संपादक उर्वशी कपूर ने प्रतिभागियों को गूगल पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करके अपने गूगल अकाउंट के लिए मज़बूत पासवर्ड बनाने का तरीका सिखाया। उन्होंने यह भी बताया कि गूगल सिक्योरिटी चेक आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि किस वेबसाइट ने आपका ईमेल पता या फ़ोन नंबर लीक किया है। इससे उपयोगकर्ता अवांछित थर्ड-पार्टी ऐप्स से अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं।

इस बीच, डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने बताया कि साइबर अपराधी अक्सर त्योहारों के दौरान फर्जी संदेशों के साथ फ़िशिंग लिंक भेजकर लोगों को निशाना बनाते हैं। ऐसे अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। लिटरेसी इंडिया की संस्थापक कैप्टन इंद्राणी सिंह ने वेबिनार की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में ऐसे कार्यक्रम बेहद ज़रूरी हैं। यह कार्यक्रम लोगों को धोखाधड़ी से बचने का तरीका सिखा सकता है।

दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में, मेहता ने लोगों को मज़बूत पासवर्ड बनाने का तरीका सिखाया और बताया कि पासकी भी एक तरह का पासवर्ड है, जिसके लिए फ़िंगरप्रिंट या चेहरे के स्कैन की ज़रूरत होती है। उन्होंने फ़िशिंग लिंक से होने वाले धोखाधड़ी और उनसे बचने के तरीकों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। डिप्टी एडिटर शरद प्रकाश अस्थाना ने निवेश, नौकरी के प्रस्ताव और त्योहारों के मौसम में होने वाले धोखाधड़ी के बारे में चर्चा की।

उन्होंने सलाह दी कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी पूरी जाँच कर लेनी चाहिए। वेबिनार के दौरान, 24x7 केयर फ़ाउंडेशन की प्रोग्राम मैनेजर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़नी चाहिए और इस पहल के लिए दैनिक जागरण का धन्यवाद।

गुरुग्राम और दिल्ली के अलावा, नोएडा में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। मेहता ने प्रतिभागियों को उदाहरणों और वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षित किया। वीडियो के माध्यम से लोगों को ऐसे घोटालों से सावधान रहने की सलाह दी गई।

मुख्य उप-संपादक प्रज्ञा शुक्ला ने दर्शकों को डिजिटल सुरक्षा के उपाय समझाते हुए, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने की सलाह दी। इसके बाद, वे cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वे अपने नज़दीकी साइबर सेल को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। इंस्पायरिंग सीनियर्स फ़ाउंडेशन की सह-संस्थापक पूनम शर्मा ने भी कहा कि सतर्कता से ऐसे घोटालों को रोका जा सकता है। उन्होंने लोगों को ऐसे संदेशों से सावधान रहने की सलाह दी।