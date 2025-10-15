Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NCR के वरिष्‍ठ नागरिकों को दिया डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण, हेल्पलाइन नंबर जारी

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:27 PM (IST)

    दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज़ ने गूगल के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा पर वेबिनार किया। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के नागरिकों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए गए। विशेषज्ञों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने और गूगल अकाउंट सुरक्षित रखने के टिप्स दिए। फर्जी संदेशों और फ़िशिंग लिंक से सावधान रहने की सलाह दी गई। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज़ ने गूगल के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा पर वेबिनार किया। जागरण

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज़ ने गूगल के सहयोग से बुधवार को गूगल के प्रतिष्ठित "डिजीकवच" कार्यक्रम के तहत "वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा: सच्चाई के साथ साझेदारी" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। यह कार्यक्रम दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लिटरेसी इंडिया और 24*7 केयर फाउंडेशन ने गुरुग्राम वेबिनार का समर्थन किया, जबकि इंस्पायरिंग सीनियर्स फाउंडेशन ने नोएडा वेबिनार का समर्थन किया। विश्वास न्यूज़ के विशेषज्ञों ने बताया कि साइबर अपराधी तेज़ी से वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और साल दर साल ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके सिखाए और अपने गूगल अकाउंट को सुरक्षित रखने के टिप्स दिए।

    गुरुग्राम के ऑनलाइन कार्यक्रम में, वरिष्ठ संपादक उर्वशी कपूर ने प्रतिभागियों को गूगल पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करके अपने गूगल अकाउंट के लिए मज़बूत पासवर्ड बनाने का तरीका सिखाया। उन्होंने यह भी बताया कि गूगल सिक्योरिटी चेक आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि किस वेबसाइट ने आपका ईमेल पता या फ़ोन नंबर लीक किया है। इससे उपयोगकर्ता अवांछित थर्ड-पार्टी ऐप्स से अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं।

    इस बीच, डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने बताया कि साइबर अपराधी अक्सर त्योहारों के दौरान फर्जी संदेशों के साथ फ़िशिंग लिंक भेजकर लोगों को निशाना बनाते हैं। ऐसे अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। लिटरेसी इंडिया की संस्थापक कैप्टन इंद्राणी सिंह ने वेबिनार की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में ऐसे कार्यक्रम बेहद ज़रूरी हैं। यह कार्यक्रम लोगों को धोखाधड़ी से बचने का तरीका सिखा सकता है।

    दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में, मेहता ने लोगों को मज़बूत पासवर्ड बनाने का तरीका सिखाया और बताया कि पासकी भी एक तरह का पासवर्ड है, जिसके लिए फ़िंगरप्रिंट या चेहरे के स्कैन की ज़रूरत होती है। उन्होंने फ़िशिंग लिंक से होने वाले धोखाधड़ी और उनसे बचने के तरीकों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। डिप्टी एडिटर शरद प्रकाश अस्थाना ने निवेश, नौकरी के प्रस्ताव और त्योहारों के मौसम में होने वाले धोखाधड़ी के बारे में चर्चा की।

    उन्होंने सलाह दी कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी पूरी जाँच कर लेनी चाहिए। वेबिनार के दौरान, 24x7 केयर फ़ाउंडेशन की प्रोग्राम मैनेजर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़नी चाहिए और इस पहल के लिए दैनिक जागरण का धन्यवाद।

    गुरुग्राम और दिल्ली के अलावा, नोएडा में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। मेहता ने प्रतिभागियों को उदाहरणों और वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षित किया। वीडियो के माध्यम से लोगों को ऐसे घोटालों से सावधान रहने की सलाह दी गई।

    मुख्य उप-संपादक प्रज्ञा शुक्ला ने दर्शकों को डिजिटल सुरक्षा के उपाय समझाते हुए, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने की सलाह दी। इसके बाद, वे cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वे अपने नज़दीकी साइबर सेल को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। इंस्पायरिंग सीनियर्स फ़ाउंडेशन की सह-संस्थापक पूनम शर्मा ने भी कहा कि सतर्कता से ऐसे घोटालों को रोका जा सकता है। उन्होंने लोगों को ऐसे संदेशों से सावधान रहने की सलाह दी।

    कार्यक्रम के बारे में

    "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच्चाई के साथी" अभियान के तहत, जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज़ की टीमें देश भर में सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण दे रही हैं। 20 राज्यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली के अलावा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब और उत्तराखंड सहित 20 राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन घोटालों को पहचानने और उनसे बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गूगल का "डिजीकवच" अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य धोखाधड़ी और घोटालों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।