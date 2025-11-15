डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत 15 नवंबर (शनिवार) को दिल्‍ली के रोहिणी में वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए सेमिनार का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना है।



साइबर अपराधी ऑनलाइन धोखाधड़ी के अलग-अलग तरीकों से वरिष्ठ नागरिकों को अपने जाल में फंसाते हैं। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन स्कैम के तरीके बताने के साथ ही उनसे बचने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस दौरान विश्‍वास न्‍यूज के एक्सपर्ट लोगों को उदाहरण के माध्यम से डिजिटल सेफ्टी के टिप्स देंगे। कार्यक्रम में 24x7 केयर फाउंडेशन भी सहयोग कर रहा है। यह कार्यक्रम रोहिणी के सेक्‍टर 5 के जेआईएमएस कॉलेज में होगा।