गूगल, दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज का 'डिजीकवच', दिल्ली-एनसीआर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा वेबिनार

डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा : सच के साथी" के तहत नई दिल्ली और एनसीआर के वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए बुधवार को वेबिनार आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्‍कैम से बचाना और डिजिटल सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करना है।

इस अभियान में प्रशिक्षक वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीकों के प्रति जागरूक करेंगे। 15 अक्‍टूबर को फैक्‍ट चेकर्स खासतौर से नई दिल्ली, ग्रुरुग्राम और नोएडा के वरिष्‍ठ नागरिकों को प्रशिक्षण देंगे। एक्सपर्ट डिजिटल फ्रॉड से बचने के टिप्स देंगे।

गुरुग्राम के लिए आयोजित वेबिनार में लिटरेसी इंडिया और दिल्‍ली में 24*7 केयर फाउंडेशन सहयोग कर रहा है, जबकि नोएडा के वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए होने वाली वेबिनार में इंस्पायरिंग सीनियर्स फाउंडेशन सहयोग कर रहा है। कार्यक्रम के बारे में "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी" अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

दिल्‍ली के अलावा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।