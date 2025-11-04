7 नवंबर को होगी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आध्या कात्यायनी मंदिर, छतरपुर से सात नवंबर को प्रातः 11 प्रारंभ होगी। इस यात्रा में धीरेंद्र शास्त्री के साथ बागेश्वर धाम के 50 से अधिक भक्तों के आने का अनुमान है और साथ ही वाहनों का एक बड़ा काफिला भी आने का अनुमान जताया गया है। इस पद यात्रा के सुचारू संचालन के लिए पहले से ही ट्रैफिक पुलिस की ओर से व्यापक यातायात व्यवस्था की गई है। इसके चलते सात नवंबर को कई मार्गों विशेष रूप से दक्षिण दिल्ली के महरौली में पद यात्रा के आरंभ बिंदु और उसके आस-पास यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू रहेगा और सात नवंबर को हल्के वाहन और निजी वाहनों की आवाजाही डायवर्ट की जाएगी ताकि यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

एसएसएन मार्ग पर वाई-पाइंट, छतरपुर से डेरा मोड़ तक सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध सुबह 11:00 बजे से रात 8:00 बजे तक लागू रहेगा।

सीडीआर चौक से वाई-पाइंट, छतरपुर और इसके विपरीत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक लागू रहेगा।

डेरा मोड़ से वाई-पाइंट, छतरपुर और इसके विपरीत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक लागू रहेगा।

इसके अलावा हल्के वाहन और निजी वाहनों के आवागमन पर उक्त समयावधि के बीच आवश्यकतानुसार वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा।

दोपहर 1:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक और आठ नवंबर को प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक जीर खोड़ से डेरा मोड़ तक सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। पार्किंग पर रहेगा प्रतिबंध सात नवंबर को प्रातः 8 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक सीडीआर चौक से डेरा मंडी और जीर खोड़ तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए पार्किंग प्रतिबंध रहेगा। उपरोक्त मार्ग पर पार्क किए गए वाहनों को टो कर लिया जाएगा और कानून के अनुसार उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।