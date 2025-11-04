Language
    दिल्ली में निकलेगी बागेश्वर धाम की सनातन एकता पदयात्रा, सात को डायवर्जन; ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी

    By Mohammed Saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:10 PM (IST)

    धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 7 नवंबर को छतरपुर के आध्या कात्यायनी मंदिर से शुरू होगी। इस यात्रा के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए हैं। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पार्किंग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

    सात नवंबर को आध्या कात्यायनी मंदिर, छतरपुर से प्रातः 11 प्रारंभ होगी पदयात्रा।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आध्या कात्यायनी मंदिर, छतरपुर से सात नवंबर को प्रातः 11 प्रारंभ होगी। इस यात्रा में धीरेंद्र शास्त्री के साथ बागेश्वर धाम के 50 से अधिक भक्तों के आने का अनुमान है और साथ ही वाहनों का एक बड़ा काफिला भी आने का अनुमान जताया गया है।

    इस पद यात्रा के सुचारू संचालन के लिए पहले से ही ट्रैफिक पुलिस की ओर से व्यापक यातायात व्यवस्था की गई है। इसके चलते सात नवंबर को कई मार्गों विशेष रूप से दक्षिण दिल्ली के महरौली में पद यात्रा के आरंभ बिंदु और उसके आसपास यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किया गया है।

    यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू रहेगा और सात नवंबर को हल्के वाहन और निजी वाहनों की आवाजाही डायवर्ट होगी ताकि यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

    एसएसएन मार्ग पर वाई-पाइंट, छतरपुर से डेरा मोड़ तक सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध सुबह 11:00 से रात 8:00 बजे तक लागू रहेगा। सीडीआर चौक से वाई-पाइंट, छतरपुर और इसके विपरीत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक लागू रहेगा।

    डेरा मोड़ से वाई-पाइंट, छतरपुर और इसके विपरीत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा हल्के वाहन और निजी वाहनों के आवागमन पर उक्त समयावधि के बीच आवश्यकतानुसार वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा।

    वहीं दोपहर 1:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक और आठ नवंबर को प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक जीर खोड़ से डेरा मोड़ तक सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

    पार्किंग पर रहेगा प्रतिबंध

    सात नवंबर को प्रातः 8 से रात्रि 10:00 बजे तक सीडीआर चौक से डेरा मंडी और जीर खोड़ तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए पार्किंग प्रतिबंध रहेगा। उपरोक्त मार्ग पर पार्क किए गए वाहनों को टो कर लिया जाएगा और कानून के अनुसार उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।

    यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग

    एडवाइजरी में एसएसएन मार्ग से आने वाले और फरीदाबाद जाने वाले यात्रियों को एसएसएन मार्ग से जाने से बचने की सलाह दी गई है, लेकिन वे सीडीआर चौक होते हुए सीधे एमजी रोड पर जा सकते हैं और अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।

    एसएसएन मार्ग से आने वाले और जीर खोड़ रोड होते हुए गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मंडी रोड चौक का उपयोग करें। डेरा गांव से आने वाले और छतरपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को महरौली-गुड़गांव रोड जाने के लिए बंद रोड से मंडी रोड की ओर मोड़ दिया जाएगा।

    वहीं दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन विभाग और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों सहित सभी आपातकालीन वाहनों को उन सड़कों पर बिना किसी रोक-टोक के जाने की अनुमति है।

