'प्रदूषण की समस्या के लिए पूर्व की सरकारों को दोषी ठहराना अनुचित', रेखा गुप्ता पर भड़के कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का प्रदूषण की समस्या के लिए पूर्व की सरकारों को दोषी ठहराना अनुचित है। वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। पिछले 10 महीनों में प्रदूषण रोकथाम के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए काम सिर्फ दिखावा है।

उन्होंने कहा कि 2014 से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है। वर्ष 2007 से 2022 तक दिल्ली नगर निगम में भी भाजपा का शासन था। पिछले 10 महीनों से दिल्ली सरकार और आठ माह से निगम में भाजपा है। इसके बावजूद प्रदूषण की समस्या कम नहीं हुई। दिल्ली में कई काम केंद्र के नियंत्रण में है। धूल व गंदगी हटाने का काम निगम है।