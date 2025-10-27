सेना में लेफ्टिनेंट बताकर महिला से की दोस्ती, फिर बनाया हवस का शिकार; डिलीवरी बॉय का खुल गया राज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कार्यरत 27 वर्षीय एक महिला ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवक ने आर्मी लेफ्टिनेंट बताकर महिला को झांसे में लिया था। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो पेशे से डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता है।

की शिकायत पर साउथ वेस्ट दिल्ली के सजदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार, उसकी मुलाकात आरोपी आरव मलिक से इंस्टाग्राम के जरिए हुई। 30 अप्रैल से 27 सितंबर तक आरोपी ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए लगातार बातचीत की। इस दौरान उसने उससे झूठ बोला कि वह कश्मीर में एक आर्मी लेफ्टिनेंट के तौर पर तैनात है।