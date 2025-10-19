ओटीपी पूछा, फिर करने लगा अश्लील हरकत; दिल्ली में जर्मन महिला से छेड़खानी करने वाला डिलीवरी ब्वॉय गिरफ्तार

जासं, दक्षिणी दिल्ली। सफदरगंज क्षेत्र में जर्मन महिला से छेड़खानी करने वाले डिलीवरी ब्वॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान हरिओम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक महिला शिक्षण कार्य के लिए हाल ही में दिल्ली पहुंची थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है पूरा मामला घटना बीते 12 अक्टूबर की है जब डिलीवरी ब्वॉय महिला का पार्सल लेकर आया और फौरन चला गया। दो मिनट बाद वह फिर आया और ओटीपी पूछने लगा। इस दौरान वह अश्लील हरकत कर रहा था। ओटीपी बताते ही वह महिला के साथ छेड़खानी की कोशिश करने लगा।