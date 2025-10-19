ओटीपी पूछा, फिर करने लगा अश्लील हरकत; दिल्ली में जर्मन महिला से छेड़खानी करने वाला डिलीवरी ब्वॉय गिरफ्तार
दिल्ली में एक जर्मन महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में एक डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने महिला से ओटीपी पूछने के बहाने अश्लील हरकतें कीं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
जासं, दक्षिणी दिल्ली। सफदरगंज क्षेत्र में जर्मन महिला से छेड़खानी करने वाले डिलीवरी ब्वॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान हरिओम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक महिला शिक्षण कार्य के लिए हाल ही में दिल्ली पहुंची थी।
क्या है पूरा मामला
घटना बीते 12 अक्टूबर की है जब डिलीवरी ब्वॉय महिला का पार्सल लेकर आया और फौरन चला गया। दो मिनट बाद वह फिर आया और ओटीपी पूछने लगा। इस दौरान वह अश्लील हरकत कर रहा था। ओटीपी बताते ही वह महिला के साथ छेड़खानी की कोशिश करने लगा।
डिलिवरी ब्वॉय की हरकतों से घबरा कर महिला ने पीछे हटते हुई दरवाजा बंद कर लिया। घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित हरिओम को गिरफ्तार कर लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।