    दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पार्किंग: एजेंसी खोज में देरी, तिथि फिर बढ़ी

    By Ashish Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:29 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग बनाने के लिए एजेंसी की तलाश जारी है। एनएचएआई की सहयोगी कंपनी एनएचएलएमएल ने तीसरी बार आवेदन की तिथि बढ़ाई है। गांधी नगर मार्केट के पास 1000 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग बनाई जानी है, जहाँ फास्टैग से भुगतान और ऑटोमैटिक गेट जैसी सुविधाएं होंगी। सामान भरे वाहनों को यहाँ खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के फ्लाईओवर, एलिवेटेड खंड के नीचे व किनारे प्रस्तावित अपनी पहली पार्किंग चलाने के लिए एजेंसी की तलाश पूरी नहीं हो रही।

    बताया कि तीसरी बार एनएचएआई की सहयोगी कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) ने एजेंसियों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई है। सूत्रों की मानें तो चयन प्रक्रिया के लिए जितने आवेदनों की जरूरत है, उतने प्राप्त नहीं हुए हैं। एनएचएलएमएल के अधिकारियों की मानें तो त्योहारों के चलते ऐसा निर्णय लिया है।

    दिल्ली में रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध गांधी नगर मार्केट के आसपास दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के फ्लाईओवर व एलिवेटेड खंड के नीचे व किनारे खाली भूखंड पर 1000 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग बनाने के लिए तीन स्थान चिह्नित हैं। इसमें गांधी नगर मार्केट के सामने एलिवेटेड हिस्से के नीचे व उसके किनारे, गीता कालाेनी और पूर्वी जिलाधिकारी कार्यालय के पास फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग विकसित की जानी है।

    एनएचएआई ने अपनी सहयोगी कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) को पार्किंग विकसित करने का जिम्मा सौंप रखा है। इसके लिए पार्किंग शुल्क भी निर्धारित कर रखा है। इनकी पार्किंग में फास्टैग से भुगतान होगा। प्रवेश और निकासी पर आटोमैटिक गेट लगे होंगे। इसमें डिस्प्ले बोर्ड होगा, जिससे पता रहेगा कि कितनी जगह भरी व खाली है।

    पार्किंग में इन वाहनों के लिए नहीं होगी अनुमति

    इस पार्किंग में सामान भरे टेंपो व आटो, टैक्सी, ट्रक खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। पार्किंग संचालक एजेंसी किसी वाहन शोरूम मालिक को नए वाहन खड़ा करने के लिए एकमुश्त पार्किंग लेन नहीं दे सकती।

     