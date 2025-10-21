दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पार्किंग: एजेंसी खोज में देरी, तिथि फिर बढ़ी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के फ्लाईओवर, एलिवेटेड खंड के नीचे व किनारे प्रस्तावित अपनी पहली पार्किंग चलाने के लिए एजेंसी की तलाश पूरी नहीं हो रही।

बताया कि तीसरी बार एनएचएआई की सहयोगी कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) ने एजेंसियों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई है। सूत्रों की मानें तो चयन प्रक्रिया के लिए जितने आवेदनों की जरूरत है, उतने प्राप्त नहीं हुए हैं। एनएचएलएमएल के अधिकारियों की मानें तो त्योहारों के चलते ऐसा निर्णय लिया है।



दिल्ली में रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध गांधी नगर मार्केट के आसपास दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के फ्लाईओवर व एलिवेटेड खंड के नीचे व किनारे खाली भूखंड पर 1000 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग बनाने के लिए तीन स्थान चिह्नित हैं। इसमें गांधी नगर मार्केट के सामने एलिवेटेड हिस्से के नीचे व उसके किनारे, गीता कालाेनी और पूर्वी जिलाधिकारी कार्यालय के पास फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग विकसित की जानी है।