    दिल्ली-सहारनपुर हाईवे अक्षरधाम मंदिर से बागपत तक ट्रायल के लिए खुला, हटाए गए बैरियर

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:31 AM (IST)

    दिल्ली-सहारनपुर हाईवे को अक्षरधाम मंदिर से बागपत तक ट्रायल के लिए खोल दिया गया है। एनएच-9 का 32 किलोमीटर का हिस्सा, जो काफी समय से तैयार था, अब यातायात के लिए खुल गया है। अधिकारियों ने रात 12 बजे बैरियर हटा दिए, जिससे वाहन चालकों को सुविधा होगी।

    दिल्ली-सहारनपुर हाईवे एनएच-9। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे एनएच-9 को अक्षरधाम मंदिर से बागपत तक ट्रायल के लिए खोल दिया गया है। देर रात 12 बजे इस ओर लगे बैरियर हटा दिए गए।

    वहीं, एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल 32 किलोमीटर का यह हिस्सा खोला गया है। बता दें कि यह हिस्सा लंबे वक्त से तैयार है।

    दिल्ली-सहारनपुर हाईवे (Delhi-Saharanpur Highway) के आसपास सुंदरीकरण किया जाएगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) योजना बना रहा है। हाईवे के किनारे देश की संस्कृति की झलक दिखाती व संदेशप्रद पेंटिंग बनवाई जाएंगी। साथ ही हरियाली को बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी की सीमा में अक्षरधाम मंदिर से लेकर लोनी बॉर्डर तक दिल्ली-सहारनपुर हाईवे करीब 14.50 किलोमीटर लंबा है।

