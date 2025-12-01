दिल्ली-सहारनपुर हाईवे अक्षरधाम मंदिर से बागपत तक ट्रायल के लिए खुला, हटाए गए बैरियर

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे एनएच-9 को अक्षरधाम मंदिर से बागपत तक ट्रायल के लिए खोल दिया गया है। देर रात 12 बजे इस ओर लगे बैरियर हटा दिए गए।

वहीं, एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल 32 किलोमीटर का यह हिस्सा खोला गया है। बता दें कि यह हिस्सा लंबे वक्त से तैयार है।

दिल्ली-सहारनपुर हाईवे (Delhi-Saharanpur Highway) के आसपास सुंदरीकरण किया जाएगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) योजना बना रहा है। हाईवे के किनारे देश की संस्कृति की झलक दिखाती व संदेशप्रद पेंटिंग बनवाई जाएंगी। साथ ही हरियाली को बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी की सीमा में अक्षरधाम मंदिर से लेकर लोनी बॉर्डर तक दिल्ली-सहारनपुर हाईवे करीब 14.50 किलोमीटर लंबा है।