दिल्ली-सहारनपुर हाईवे खुला, मौत का खेल शुरू... पहले ही दिन उल्टी दिशा में टक्कर, कार हुई चकनाचूर

जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून हाईवे खुलने के बाद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। लोग उल्टी दिशा में गाड़ी चला रहे हैं। हाईवे खुलने के पहले ही दिन उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से एक सड़क हादसा हो गया। एक कार ड्राइवर बाल-बाल बचा। पुलिस उल्टी दिशा में जा रही गाड़ियों को रोकने में नाकाम रही।

विनय अपने परिवार के साथ लोनी के लालबाग में रहते हैं। वह शास्त्री पार्क लूप से हाईवे पर आए और लोनी की ओर जा रहे थे। जब वह खजूरी में पुलिस एकेडमी के पास पहुंचे, तो सामने से एक तेज रफ्तार कार आई और उनकी कार में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया। पीड़ित ने केस दर्ज नहीं कराया। हादसे के बाद उन्होंने अपने फोन पर कई वीडियो बनाए, जिसमें गाड़ियां उल्टी दिशा में जा रही थीं। डैमेज कार को हाईवे से हटाने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी।